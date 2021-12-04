Экс-полицейский изнасиловал 27 женщин и детей. Суд Нижнего Тагила скостил срок насильнику

В суде Нижнего Тагила было удовлетворено прошение бывшего сотрудника полиции о сокращении срока. Он должен сидеть 13 лет и 10 месяцев за то, что насиловал девушек, среди которых были и несовершеннолетние. Косицын осужден за 27 преступлений, теперь он может выйти на свободу на год раньше и направиться на принудительные работы.
В региональной прокуратуре и самой колонии выступают против досрочного освобождения бывшего сотрудника полиции, теперь решение будет принимать Свердловский областной суд.
В 2011 году Косицын попал в колонию, после того, как он отсидел половину срока, стал подавать прошения на перевод к исправительным работам. Все ходатайства, которые «сиделец» подает с 2017 года, удовлетворяются в районном суде, но в областном решения отменяются.
Косицын насиловал женщин в районах Москвы Бирюлево и Зябликово с 2005 по 2009 годы, за это время жертвами стали 27 девушек, некоторые были моложе 18 лет. По утрам он выискивал жертв среди старшеклассниц, а по вечерам охотился у метро, в течение дня выполняя работу сотрудника полиции. Запугивал насильник жертв при помощи жезла, в который было вмонтировано шило, коловшее шею жертвы.
В жизни он одновременно встречался с тремя девушками, одна родила ему сына, вторая собиралась выйти замуж, а в качестве «хобби» полицейский в подъездах и лифтах унижал, насиловал, издевался и угрожал убийством, пишет НТВ.