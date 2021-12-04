Морозы до -25 градусов придут в Новосибирскую область после оттепели

В Новосибирской области ожидается снижение температуры. В выходные в регионе господствует антициклон, который принес оттепель и метели. 4 и 5 декабря в столице Сибири температура не опустится ниже -8 градусов, но на следующей неделе ожидается понижение до — 25. Об это сообщили в отделе метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
Нехарактерные для декабря дождь и мокрый снег пришли в регион со стороны Казахстана с антициклоном. В субботу 4 декабря в регионе ожидается небольшой снег, усилится западный ветер до 11 метров в секунду, ночью возможны порывы до 16 метров в секунду. В дневное время температура воздуха поднимется до -3...-5 градусов, ночью опустится до -7.
В воскресенье ночью пройдет дождь, днем без осадков. Юго-западный ветер усилится ночью до 14 метров в секунду, температура воздуха днем поднимется до -2...-4, ночью не ниже -8.
Осадки прекратятся в понедельник, ветер будет юго-западный 4-9 метров в секунду без порывов. Температура днем -3...-5, ночью -6...-8.
Похолодание придет 8 декабря на несколько дней, когда температура опустится до -25 градусов, днем будет немного теплее, но не выше -18 градусов.