Четыре признака боли в горле, когда она может стать смертельной

Чаще всего боль в горле вызывается вирусами, такими как простуда или курение, пишет thesun.co.uk.
Но есть некоторые состояния, которые сопровождаются болью в горле и могут быть смертельно опасными.
Национальная служба здравоохранения сообщает, что в большинстве случаев ангина проходит сама по себе и обычно проходит в течение недели.
Чтобы облегчить боль в горле, вы можете кое-что сделать, в том числе не курить и находиться рядом с курящими людьми.
Вы также должны полоскать горло теплой соленой водой и стараться есть прохладные и мягкие продукты, которые не будут вас раздражать.
Если ни одно из обычных средств не помогает и вы обращались к фармацевту, рекомендуется обратиться к терапевту.
Вот четыре состояния, признаком которых может быть боль в горле.
1. Перитонзиллярный абсцесс.
Это гнойный абсцесс, который может быть смертельным, поскольку может стать настолько большим, что может заблокировать дыхательные пути, что затрудняет дыхание.
Абсцесс будет содержать бактерии и клеточный мусор, который находится возле миндалин.
Если вы подозреваете, что у вас перитонзилляр, вам необходимо обратиться к врачу, так как ему придется осушить абсцесс с помощью иглы, чтобы предотвратить закупорку ваших дыхательных путей и предотвратить попадание бактерий в организм.
Если у вас перитонзилляр, то он обычно проявляется в виде припухлости на небе и на одной стороне горла.
2. Опухоль
Один эксперт говорит, что боль в горле - один из первых признаков рака горла.
Д-р Омид Мехдизаде, отоларинголог и ларинголог, сказал, что если опухоль растет на одной стороне горла, она может вызвать боль только на этой стороне.
Он объяснил, что единственный способ диагностировать или исключить опухоль - это обратиться к врачу, который может проверить, нет ли опухолей или других симптомов, сказал он Insider .
«Врач также может выполнить ларингоскопию, при которой небольшая камера вводится через нос или рот для поиска полипов, опухолей или других признаков воспаления внутри гортани и гипофаринкса», - пояснил д-р Мехдизаде.
В зависимости от размера и роста вам может потребоваться операция по удалению опухоли.
Если обнаружится, что он является злокачественным, вам может потребоваться лучевая терапия или терапия, чтобы предотвратить его повторное появление.
Ежегодно в Великобритании умирает более 4000 человек от рака горла. Среди других признаков - кашель, изменение голоса или затрудненное глотание.
3. Covid-19
Хотя NHS заявляет, что новый постоянный кашель, высокая температура и потеря вкуса и запаха являются признаками Covid, многие пациенты также испытали боль в горле.
Приложение ZOE Covid Symptom Study показало, что боль в горле является одним из наиболее часто регистрируемых симптомов как у вакцинированных, так и у невакцинированных людей.
Тим Спектор, ведущий исследователь исследования, представил видео на YouTube, в котором попросил зрителей сообщить, как именно они чувствуют боль в горле.
Он сказал: «Мы получаем сообщения о том, что боль в горле, которую люди получают от Covid, - это немного необычно, не похоже, чтобы они видели это раньше.
«Может быть, в другом месте, или по-другому.
«Возможно, мы проведем еще несколько исследований по этому поводу, чтобы увидеть, сможем ли мы отличить эти симптомы типа Covid от симптомов обычного вируса простуды».
В Великобритании от коронавируса умерло более 145 тысяч человек.
Если вы считаете, что у вас есть Covid, важно пройти тест и изолировать его, чтобы вы не могли передать ошибку кому-либо еще.
У большинства людей, которые заразились Covid, наблюдаются умеренные или легкие симптомы.
4. Грипп
Ежегодно в Великобритании тысячи людей умирают от гриппа или связанных с ним заболеваний.
Грипп может быть смертельным для пожилых и уязвимых людей, поэтому важно следить за ними в зимние месяцы.
Обычно грипп проходит сам по себе, но вы можете попробовать пить теплые жидкости, принять горячий душ и полоскать горло соленой водой.
В любом случае, если боль в горле длится долго, вам следует обратиться к врачу.