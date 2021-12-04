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Локомотив снес скорую помощь с пациентом на рельсах под Хабаровском. Погибла фельдшер

6:53:4212/4/2021
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Водитель и больной, находившийся в момент аварии в машине, госпитализированы с травмами. Машина ехала на запрещающий сигнал светофора, а машинист не успел затормозить.

Водитель "скорой помощи" не обратил внимание на запрещающий сигнал и попал под локомотив. Фото: ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае произошло столкновение автомобиля «скорой помощи» с локомотивом, в результате погибла фельдшер, водитель и пациент получили травмы.

Предварительно стало известно, что водитель медицинского автомобиля пересек железнодорожные пути на запрещающий сигнал, при этом машинист локомотива подавал предупреждающие сигналы, но это не спасло от столкновения. Торможение, произведенное экстренно, не помогло. Переезд был оснащен автоматической сигнализацией. Водитель и пациент, находившийся в момент аварии в машине, госпитализированы. Видео с места происшествия было опубликовано в "Известиях".

- По предварительным данным, автомобиль скорой помощи, двигаясь со стороны поселка Новый Мир, пересекая железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с локомотивом, который направлялся со стороны моста через р. Амур в сторону Хумминского шоссе. В результате столкновения фельдшер медицинской помощи погибла на месте, водитель и пациент получили травмы, — сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.

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