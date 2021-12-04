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Какой сегодня церковный праздник 4 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:0612/3/2021
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По традиции устраивали зимние катания. А в самые красивые сани садили молодоженов.

Мороз в этот день гарантировал знойное лето, а на грядущие праздники будет такая же стужа. Фото: Pixabay.com


Православные праздники 4 декабря 2021

Введение во храм Пресвятой Богородицы
Рождественский пост

Народные праздники и приметы

Введение во храм Пресвятой Богородицы
По народному календарю это двунадесятый непереходящий праздник, который посвящен событию введения в Иерусалимский храм Марии Богоматери.

В старину этот праздник служил началом ярмарочного сезона. Главным товаром были сани. По традиции устраивали зимние катания. А в самые красивые сани садили молодоженов.

Считалось, погода в этот праздник предопределяет погоду на Рождество.

Приметы

Если в этот день мороз и снег, то быть морозной и снежной зиме.
Увеличивается облачность – к ухудшению погоды.
В Введение мороз – все праздники морозны, тепло – все праздники теплые.
Мороз в этот день гарантировал знойное лето, а на грядущие праздники будет такая же стужа.
Снег, выпавший до 4 декабря никогда не лежит долго, после – уже не растает так скоро.

Источник: my-calend.ru

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