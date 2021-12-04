Какой сегодня церковный праздник 4 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Введение во храм Пресвятой Богородицы
Православные праздники 4 декабря 2021
Рождественский пост
Народные праздники и приметыВведение во храм Пресвятой Богородицы
По народному календарю это двунадесятый непереходящий праздник, который посвящен событию введения в Иерусалимский храм Марии Богоматери.
В старину этот праздник служил началом ярмарочного сезона. Главным товаром были сани. По традиции устраивали зимние катания. А в самые красивые сани садили молодоженов.
Считалось, погода в этот праздник предопределяет погоду на Рождество.
ПриметыЕсли в этот день мороз и снег, то быть морозной и снежной зиме.
Увеличивается облачность – к ухудшению погоды.
В Введение мороз – все праздники морозны, тепло – все праздники теплые.
Мороз в этот день гарантировал знойное лето, а на грядущие праздники будет такая же стужа.
Снег, выпавший до 4 декабря никогда не лежит долго, после – уже не растает так скоро.
Источник: my-calend.ru