Лекарство Сотровимаб признано эффективным против Омикрона и ободрено к применению в Великобритании

Британские регулирующие органы в четверг одобрили препарат GlaxoSmithKline для лечения людей с высоким риском развития тяжелых симптомов COVID-19, при этом производитель заявил, что он эффективен против нового варианта Omicron.
Сотровимаб «был признан безопасным и эффективным в снижении риска госпитализации и смерти у людей с легкой до умеренной COVID-19 инфекции , которые имеют повышенный риск развития тяжелых заболеваний,» сказал продукты Лекарства и Здоровье Регулирующее агентство (MHRA), пишет medicalxpress.com.
Доклинические данные показали, что препарат «сохраняет активность против ключевых мутаций нового варианта Omicron SARS-CoV-2», - говорится в заявлении GlaxoSmithKline (GSK).
«На сегодняшний день сотровимаб продемонстрировал постоянную активность против всех протестированных вариантов, вызывающих озабоченность и интерес, определенных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)», - добавили в нем.
Испытания продолжаются, «чтобы подтвердить нейтрализующую активность сотровимаба против комбинации всех мутаций Omicron с намерением предоставить обновленную информацию к концу 2021 года».
По данным MHRA, однократная доза препарата снижает риск госпитализации и смерти на 79 процентов у взрослых из группы высокого риска с симптоматической инфекцией COVID-19.
Сотровимаб был разработан британской GSK и Vir Biotechnology из Калифорнии.
Это моноклональные антитела, тип белка, который прикрепляется к белку-шипу коронавируса, уменьшая его способность проникать в клетки организма.