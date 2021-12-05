Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
04.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Лекарство Сотровимаб признано эффективным против Омикрона и ободрено к применению в Великобритании

7:00:2612/4/2021
0

Это моноклональные антитела, тип белка, который прикрепляется к белку-шипу коронавируса, уменьшая его способность проникать в клетки организма.

Британские регулирующие органы в четверг одобрили новый препарат для лечения людей с высоким риском развития тяжелых симптомов COVID-19, при этом производитель заявил, что он эффективен против нового варианта Omicron. Фото: Pixabay.com

Британские регулирующие органы в четверг одобрили препарат GlaxoSmithKline для лечения людей с высоким риском развития тяжелых симптомов COVID-19, при этом производитель заявил, что он эффективен против нового варианта Omicron.

Сотровимаб «был признан безопасным и эффективным в снижении риска госпитализации и смерти у людей с легкой до умеренной COVID-19 инфекции , которые имеют повышенный риск развития тяжелых заболеваний,» сказал продукты Лекарства и Здоровье Регулирующее агентство (MHRA), пишет medicalxpress.com.

Доклинические данные показали, что препарат «сохраняет активность против ключевых мутаций нового варианта Omicron SARS-CoV-2», - говорится в заявлении GlaxoSmithKline (GSK).

«На сегодняшний день сотровимаб продемонстрировал постоянную активность против всех протестированных вариантов, вызывающих озабоченность и интерес, определенных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)», - добавили в нем.

Испытания продолжаются, «чтобы подтвердить нейтрализующую активность сотровимаба против комбинации всех мутаций Omicron с намерением предоставить обновленную информацию к концу 2021 года».

По данным MHRA, однократная доза препарата снижает риск госпитализации и смерти на 79 процентов у взрослых из группы высокого риска с симптоматической инфекцией COVID-19.

Сотровимаб был разработан британской GSK и Vir Biotechnology из Калифорнии.

Это моноклональные антитела, тип белка, который прикрепляется к белку-шипу коронавируса, уменьшая его способность проникать в клетки организма.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
лечениеисследованияCOVID-19новый штаммновый препаратсотровимабMHRAOmicronGlaxoSmithKlineGSKVir Biotechnology
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Чем у нас будут лечить Омикрон?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лекарство Сотровимаб признано эффективным против Омикрона и ободрено к применению в Великобритании
7:00:26 12/4/2021
Лекарство Сотровимаб признано эффективным против Омикрона и ободрено к применению в Великобритании
Омикрон и поездки в отпуск за границу: всё, что вам нужно знать
6:30:22 12/4/2021
Омикрон и поездки в отпуск за границу: всё, что вам нужно знать
Ханука-2021: традиции еврейского праздника, можно ли работать, какие подарки дарить и как завершить торжества 6 декабря
6:15:00 12/4/2021
Ханука-2021: традиции еврейского праздника, можно ли работать, какие подарки дарить и как завершить торжества 6 декабря
Были ли уже случаи смерти от коронавируса Омикрон?
6:00:19 12/4/2021
Были ли уже случаи смерти от коронавируса Омикрон?
Почему пожилые люди так восприимчивы к коронавирусу: учёные нашли ответ
5:30:17 12/4/2021
Почему пожилые люди так восприимчивы к коронавирусу: учёные нашли ответ
Если муж не дает развод: сильный и быстрый заговор на мирное решение проблемы
4:45:58 12/4/2021
Если муж не дает развод: сильный и быстрый заговор на мирное решение проблемы
Кто более заразен при заражении коронавирусом: вакцинированные или люди без прививки?
4:30:44 12/4/2021
Кто более заразен при заражении коронавирусом: вакцинированные или люди без прививки?
Карта желаний на 2022 год: руководство к действию по визуализации целей, как правильно создать карту желаний
4:00:40 12/4/2021
Карта желаний на 2022 год: руководство к действию по визуализации целей, как правильно создать карту желаний
Когда после пандемии жизнь вернется в нормальное русло?
3:30:00 12/4/2021
Когда после пандемии жизнь вернется в нормальное русло?
Магический древнерусский заговор с волшебной травой «ефилией» на 5 декабря. Как ефилия спасает горбатых и почему ее важно жевать каждому
3:00:42 12/4/2021
Магический древнерусский заговор с волшебной травой «ефилией» на 5 декабря. Как ефилия спасает горбатых и почему ее важно жевать каждому