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04.12
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Кто более заразен при заражении коронавирусом: вакцинированные или люди без прививки?

4:30:4412/4/2021
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До этого исследования некоторые исследователи предполагали, что вакцинированные люди производят такое же количество вируса, как и невакцинированные.

Вакцинированные люди с инфекцией менее заразны, чем невакцинированные. Фото: Pixabay.com

Согласно новому исследованию, проведенному Гарвардской школой общественного здравоохранения Т.Х. Чана, люди, вакцинированные от SARS-CoV-2, но получившие прорывные инфекции, могут с меньшей вероятностью распространять вирус, потому что они выделяют его в течение более короткого периода времени, чем инфицированные невакцинированные люди.

Исследователи также определили, что заразность дельта-варианта, скорее всего, не связана с высокой производительностью вируса у инфицированных людей, поскольку, похоже, производство вируса одинаково для разных вариантов SARS-CoV-2, пишет medicalxpress.com.

Исследование было опубликовано в среду в Медицинском журнале Новой Англии.

«Наша работа предоставляет наиболее подробную на сегодняшний день информацию о том, как изменяются концентрации вирусов в организме на протяжении всего периода заражения SARS-CoV-2», - сказал Стивен Кисслер, научный сотрудник отделения иммунологии и инфекционных заболеваний и соавтор книги. изучение. «Исследование помогает нам понять, как прорывные инфекции сравниваются с непрорывными инфекциями, и как сравнивается производство вирусов у людей, инфицированных различными вариантами этого вируса».

До этого исследования некоторые исследователи предполагали, что вакцинированные люди производят такое же количество вируса, как и невакцинированные, и что вирусное производство может быть одинаковым для всех вариантов SARS-CoV-2, включая дельта-вариант, но данных, подтверждающих эти гипотезы, было мало.

Чтобы определить обоснованность этих гипотез, Кисслер и его команда собрали и проанализировали 19 941 образец вируса SARS-CoV-2 у 173 человек, полученных в рамках программы Национальной баскетбольной ассоциации по охране труда в период с 28 ноября 2020 г. по 11 августа 2021 г. Исследователи сравнили динамику вируса SARS-CoV-2 среди людей, инфицированных различными вариантами, включая альфа- и дельта-варианты, и между вакцинированными и невакцинированными людьми.

Продукция вируса и продолжительность острой инфекции были одинаковыми для всех вариантов. Однако прорывные инфекции у вакцинированных лиц проходили быстрее - в среднем за 5,5 дней, - чем инфекции у невакцинированных лиц, на выздоровление которых уходило в среднем 7,5 дней. Это открытие предполагает, что люди с прорывными инфекциями могут быть столь же заразными, как и невакцинированные, на ранней стадии их инфекции, но что люди с прорывными инфекциями заразны в течение более короткого периода времени и, следовательно, с меньшей вероятностью передадут болезнь другим с течением времени.

«Эта работа способствует нашему пониманию вирусной динамики COVID-19 между вариантами и вакцинированными и невакцинированными людьми», - сказали Йонатан Град, Мелвин Дж. И Джеральдин Л. Глимчер, адъюнкт-профессор иммунологии и инфекционных заболеваний и соавтор исследования. учиться. «Наши результаты помогают нам понять основу высокой трансмиссивности дельта- варианта и снижения трансмиссивности в случае прорывных инфекций. Полученные данные также основываются на нашей предыдущей работе, которая показала, как можно использовать последовательные тесты, в том числе для определения наличия инфицированного человек находится в начале или почти в конце инфекции ".

Исследование также показывает ценность межсекторального сотрудничества для общественного здравоохранения. «Большая заслуга НБА и Национальной ассоциации баскетболистов за их энтузиазм в отношении обмена результатами, полученными в ходе их программы по гигиене труда», - сказал Град.

Хотя это исследование предоставляет одни из первых прямых данных о производстве вируса по вариантам и статусу вакцинации, авторы предупреждают, что оно проводилось преимущественно среди молодых, мужчин и здоровых участников и, следовательно, не является репрезентативным для населения в целом. Необходимы дальнейшие исследования в других популяциях.

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вирусисследованиязаражениепандемияCOVID-19 вакцинаВакцинация.вакцинированные людименее заразныСтивен Кисслер
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