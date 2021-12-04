Если муж не дает развод: сильный и быстрый заговор на мирное решение проблемы

Чаще всего люди прибегают к магии любви, когда хотят привлечь к себе любовь или привязать уже известного и горячо любимого человека. Однако существуют и другие случаи, отличающиеся своим негативным осадком в сердце и душе. Бракоразводные процессы всегда были тяжелым испытанием для обоих партнеров, желающих прекратить длительные отношения. Поэтому, чтобы ограничить их влияние и ускорить прохождение различных этапов развода, люди обращаются к ритуалам и заговорам. В магической практике существует множество способов любовной отвязки, обеспечивающих угасание оставшихся любовных чувств.
Последствия заговоров на развод могут быть разными, именно поэтому важно понимать, с какой именно целью вы хотите его прочесть и от чего освободиться.
1. Вы разлюбили своего мужа/свою жену и хотите прекратить отношения быстро и без потерь.
2. Вы находитесь в токсичных абьюзивных отношениях, в которых партнер ущемляет вашу свободу, интересы и так далее.
3. Вы хотите развести пару, которая находится в длительных отношениях, но чувств между ними уже давно нет.
4. Вы возвращаете в семью давно ушедшего супруга/супругу.
Следует помнить, что тяжесть последствий заговора зависит только от того, с какими чувствами вы их проводите и читаете. Ни в коем случае не читайте заговоров с болью, тоской и ненавистью в сердце, поскольку таким магическим вмешательством вы рискуете испортить свою карму и карму рода, а также навлечь на себя беду и множество неприятностей.
Заговор на развод.
Для чтения данного заговора и его скорого действия вам понадобится кипящая вода. Если вы хотите развестись с супругом, но каждый раз так или иначе в этом процессе возникает множество сложностей, то этот заговор повлияет на мнение вашего супруга или супруги о расторжении узаконенных отношений и позволит ему отпустить ситуацию быстро и легко.
В полночь на убывающую луну, которую можно отследить по лунному календарю, пойдите на кухню и вскипятите там воду. Во время проведения заговора важно находиться в одиночестве, в тишине. Когда вода закипит и начнет бурлить, возьмите нож с черной или деревянной рукояткой и начертите на ней крест лезвием. После этого прочтите следующие слова:
Данная магическая отвязка очень коротка по времени и сильна. После прочтения заговора вылейте воду в раковину, а лезвие ножа три раза промойте под ледяной водой и спрячьте на три дня в укромном месте, чтобы им никто не пользовался.