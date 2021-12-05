Чистый тротуар у мэрии Новосибирска и заваленный снегом для "простых смертных" возмутил горожан

На видео попал чистый тротуар у мэрии Новосибирска и заваленный снегом напротив - по другую сторону Красного проспекта, где ходят, как выразился автор ролика, "простые смертные".
"Тротуары на противоположных сторонах Красного проспекта в центре Новосибирска — как два параллельных мира", - отметил автор видео, выложенного в АСТ-54.
Возле мэрии нет ни наледи, ни снега. На противоположной стороне - возле краеведческого музея - совершенно иная картина.
В комментариях объяснили сей факт тем, что мэрия находится на солнечной стороне, вот снег и растаял. Другие полагают, что дворники проявили изрядное усердие ради чиновников.
А сам мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснял нечищенные тротуары дефицитом спецтехники.