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Чистый тротуар у мэрии Новосибирска и заваленный снегом для "простых смертных" возмутил горожан

4:47:4912/5/2021
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Автор видео тротуаров с обеих сторон Красного проспекта назвал происходящее параллельными мирами. Мэр столицы Сибири сетует на нехватку спецтехники для очистки пешеходных зон от снега.

В Новосибирске сняли на видео чистый тротуар у мэрии и в снегу напротив. Фото: Скриншот АСТ-54

На видео попал чистый тротуар у мэрии Новосибирска и заваленный снегом напротив - по другую сторону Красного проспекта, где ходят, как выразился автор ролика, "простые смертные".

"Тротуары на противоположных сторонах Красного проспекта в центре Новосибирска — как два параллельных мира", - отметил автор видео, выложенного в АСТ-54.

Возле мэрии нет ни наледи, ни снега. На противоположной стороне - возле краеведческого музея - совершенно иная картина.

В комментариях объяснили сей факт тем, что мэрия находится на солнечной стороне, вот снег и растаял. Другие полагают, что дворники проявили изрядное усердие ради чиновников.

А сам мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснял нечищенные тротуары дефицитом спецтехники.

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