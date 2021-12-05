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Авиакомпания S7 отстранила экипаж самолета Магадан-Новосибирск после ЧП с обледенением

3:07:4512/5/2021
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Перевозчик начал расследование инцидента. Борт начал терять скорость и высоту и был вынужден экстренно сесть в Иркутске. Авиакомпания проверят работу наземных служб, готовивших лайнер к полету.

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S7 временно отстранила экипаж борта Магадан — Новосибирск после инцидента с обледенением. Фото: "Курьер.Среда"

S7 отстранила от работы экипаж самолета, летевшего из Магадана в Новосибирск, которому пришлось экстренно сесть в иркутском аэропорту из-за сильного обледенения лайнера.

"Экипаж отстранен на время расследования, это стандартная процедура при расследовании подобных инцидентов", — передает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.

Как уточнили пресс-службе перевозчика, экипаж отстранили временно, пока идет расследование. Кроме того, авиакомпания намерена ужесточит контроль за наземным обслуживанием самолетов в магаданской воздушной гавани.

Как рассказали в S7, борт рейса Магадан-Новосибирск попал в зону сильного обледенения, из-за чего отключился автопилот. Возможно, обработку самолета перед вылетом провели с нарушениями действующих правил и инструкций. Между тем, экипаж, попав в сложную ситуацию, сумел сохранить контроль над самолетом, когда он начал терять скорость и высоту.

Как сообщал "Курьер.Среда", на борту находилось 200 человек. Самолету чудом удалось избежать столкновения с горой.

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