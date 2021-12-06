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Погода в Бердске 6 декабря 2021: все еще очень теплые температуры настигают город в начале недели

11:30:4212/5/2021
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Вокруг луны видны розовые и тусклые кольца – признак того, что скоро будут трескучие морозы.

Низкие облака на небе – скоро будет похолодание. Фото: Pixabay.com

Новая неделя в Бердске будет теплой, облачной. Утром воздух прогреется до -1 градуса, в обед температура немного понизится до -3, -5 градусов. Весь день будет дуть южные ветер до 4 м/с. При относительной влажности воздуха 85%, Атмосферное давление повысится до 751 мм ртутного столба.

6 декабря отмечается Митрофанов день. Святой Митрофан жил в 17 веке. А свое имя он получил в период обряда Крещения, а при рождении был назван Михаилом. В молодости он женился, в семье родился сын.

Но когда Митрофану было сорок лет, он остался вдовцом, после чего пришел к строгому монашескому образу жизни. Вскоре его назначили на должность игумена, а в 1682 году епископом Воронежским.

Приметы 6 декабря:

Ясный месяц предвещает метель зимой.

Низкие облака на небе – скоро будет похолодание.

Вокруг луны видны розовые и тусклые кольца – признак того, что скоро будут трескучие морозы.

Сбежались тучи в одну кучу – ждите непогоды.

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