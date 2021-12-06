Креативные поздравления во славу Дня рождения микроволновой печи 6 декабря

Эта микроволновая печка
Быт поможет твой украсить.
С ней готовить будет легче,
Что ни блюдо — просто праздник!
Можно рано не вставать,
Чтобы завтрак подавать!
Разогреет за минуту
Печь любое ваше блюдо.
Мясо жарит, варит каши —
Все, что только ты закажешь!
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Она очень помогает,
Плиту в доме дополняет,
Еду быстро разогреет,
Жарить и варить умеет.
Мясо, рыбу разморозит
И продукты вынуть просит,
Подаёт звонок-сигнал,
Что же это? Кто узнал?
Не плита и не духовка,
Это, дети — микроволновка
Мама в печку ставит кашу.
Две минутки — вся готовка.
Очень быстро варит наша
Новая микроволновка.
*****
Если хочешь что-то спечь,
Или в теплоте продукт сберечь.
Пригодится вам кухонная обновка,
Прекрасная вещица, СВЧ — микроволновка.
Разогреет то, что ты попросишь,
Все продукты в доме разморозишь.
Даже есть конвекция и пар,
В общем, полный фарш тебе я взял.
Чтоб угодить мужчине,
Порой нужна сноровка
Мужчина только сытым
Способен полюбить.
И потому подарок
От нас — микроволновка,
Что в ней ты приготовишь —
Вкусней не может быть.
Источник: chto-takoe-lyubov.net