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Креативные поздравления во славу Дня рождения микроволновой печи 6 декабря

10:17:2512/5/2021
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В этот день в 1946 году американский инженер Перси Спенсер получил на руки патент об изобретении нового прибора.

День рождения микроволновой печи - 6 декабря. Фото: Drasler.ru
День рождения микроволновой печи - 6 декабря. Фото: Drasler.ru

Эта микроволновая печка
Быт поможет твой украсить.
С ней готовить будет легче,
Что ни блюдо — просто праздник!
Можно рано не вставать,
Чтобы завтрак подавать!
Разогреет за минуту
Печь любое ваше блюдо.
Мясо жарит, варит каши —
Все, что только ты закажешь!

*****

Она очень помогает,
Плиту в доме дополняет,
Еду быстро разогреет,
Жарить и варить умеет.
Мясо, рыбу разморозит
И продукты вынуть просит,
Подаёт звонок-сигнал,
Что же это? Кто узнал?
Не плита и не духовка,
Это, дети — микроволновка

День рождения микроволновой печи - 6 декабря. Фото: Drasler.ru
День рождения микроволновой печи - 6 декабря. Фото: Drasler.ru

Мама в печку ставит кашу.
Две минутки — вся готовка.
Очень быстро варит наша
Новая микроволновка.

*****

Если хочешь что-то спечь,
Или в теплоте продукт сберечь.
Пригодится вам кухонная обновка,
Прекрасная вещица, СВЧ — микроволновка.
Разогреет то, что ты попросишь,
Все продукты в доме разморозишь.
Даже есть конвекция и пар,
В общем, полный фарш тебе я взял.

День рождения микроволновой печи - 6 декабря. Фото: Drasler.ru
День рождения микроволновой печи - 6 декабря. Фото: Drasler.ru

Чтоб угодить мужчине,
Порой нужна сноровка
Мужчина только сытым
Способен полюбить.
И потому подарок
От нас — микроволновка,
Что в ней ты приготовишь —
Вкусней не может быть.

Источник: chto-takoe-lyubov.net

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