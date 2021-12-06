Какой сегодня церковный праздник 6 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Рождественский пост
Православные праздники 6 декабря 2021 года
Святителя Амфилохия, епископа Иконийского
Святителя Григория, епископа Акрагантийского
Благоверного великого князя Александра Невского (в схиме Алексия)
Святителя Митрофана (в схиме Макария), епископа Воронежского
Народные праздники и приметыМитрофанов день
По народным традициям в этот праздник чтят память святителя Митрофана Воронежского, епископа.
В этот день устраивали народные гуляния. Люди развлекались катанием на санках. Готовили праздничные блюда – пироги и пиво. Вечером проводили игры и забавы. Молодые девушки гадали на будущих женихов.
Считалось, что дети, рожденные в этот день, становились прекрасными охотниками.
Люди следили за луной. Если она была четкой и с рожками, то считалось, что зима будет студеной.
ПриметыУстойчивый юго–восточный или северо–восточный ветер – к затяжной пасмурной и снежной погоде, без больших морозов.
Если в этот день идет мокрый снег и ветер дует северный, то 6–го июня ветер будет дуть с севера и идти дождь.
Снег под ногами сильно скрепит – к ясной погоде.
Солнце за тучу прячется – будет буран.
Низкие облака на небе – скоро будет похолодание.
Источник: my-calend.ru