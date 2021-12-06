Путин исполнит мечту 4-летнего Марка Кобленева из Подмосковья и подарит ему гитару

Президент России Владимир Путин заявил, что исполнит мечты троих детей в рамка проекта «Елка желаний». Об этом глава заявил на церемонии вручения премии «Мы вместе». Путин в прямом эфире выбрал три открытки, которые висели на елке, установленной в «Манеже». Известно, что первым желанием, которое президенту предстоит выполнить – это просьба 4-летнего Марка Кобленева из Московской области. Он хочет получить гитару. Также сбудется желание Осора Аюшеева из Бурятии, который мечтает побывать в роли пожарного. У мальчика мышечная дистрофия Дюшенна - редкое генетическое заболевание, которое на данный момент считается неизлечимым.
Последним желанием, которое исполнит Владимир Путин, станет мечта тринадцатилетней Татьяны Троценко из Ставропольского края. Она хочет посмотреть балет "Лебединое озеро" в Мариинском театре.У девочки была обнаружена опухоль в голове которая оказалась злокачественной (глиобластома IV степени). Сейчас она проходит лечение в Санкт-Петербурге.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Ростовской области задержали преступника, который находился под стражей в психбольнице в Московской области. Известно, что 33=летний нарушитель совершил особо тяжкое преступление.