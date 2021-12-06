В России введут обязательную сумму возврата при кражах со счетов

В России Центробанк планирует ввести фиксированную сумму, которую банки должны будут возвращать лицам, которые стали жертвами мошенников. Изменения планируется ввести в 161-ФЗ «О национальной платежной системе». По информации ведомства, за третий квартал 2021 года мошенникам удалось похитить со счетов пользователей порядка 3,2 млрд. рублей. А банки вернули жертвам всего 7,7% таких средств. Также известно, что предприятие собирается упростить процедуру возврата денежных средств, размер которых определит ЦБ. Чтобы оформить возврат денег, пострадавший должен осведомить банк о происшествии на следующий день.
– Изменения в закон планируется внести из-за наблюдений за возвратом денежных средств, а также механизм противодействия мошенническим схемам, – заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.
Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предлагал создать специализированных сотрудников, которые будут предотвращать преступления, совершаемые в интернете. По словам чиновника, при существовании таких органов, будет легче расследовать подобные преступления, а их совершение станет позором.