Телеигра «Поле чудес» выйдет в эфир с новым названием в 2022 году

Первый канал рассказал о том, что расторг контракт с производителем передачи «Поле чудес». Этим занималась телекомпания «ВИД». Телеканал смог добиться согласия компании CBS на покупку официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune. Теперь программа будет называться «Наше Поле чудес», она выйдет в эфир в январе 2022 года. В пресс-службе телеканала заявили, что продление контракта является нецелесообразным решением для его представителей. Также представители ведомства поблагодарили коллег за долгие годы сотрудничества.
– Это новый этап и мы уже имеем огромный опыт. Все участники съемочного процесса принимают такое новшество с еще большей любовью к своей работе, – заявил бессменный ведущий капитал-шоу Леонид Якубович.
Шоу «Поле чудес» является одной из старейших программ на российском телевидении. Его создали Влад Листьев и Анатолий Лысенко. За 30 лет существования передачи было выпущено порядка 1,5 тыс. серий.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Ростовской области полицейские задержали преступника, который еще в ноябре сбежал из психбольницы в Московской области. В учреждении нарушитель проходил принудительное лечение за совершение особо тяжкого преступления. Известно, что его искали в Московской области, однако задержание произошло под Ростовом-на-Дону. Причиной побега стал конфликт с сотрудниками охраны заведения.