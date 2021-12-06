В Новосибирске погиб пассажир Volkswagen Polo, влетевший в столб

В Новосибирске автомобиль Volkswagen Polo совершил наезд на столб. В результате ДТП скончался один человек – пассажир, который находился в салоне машины- молодой человек 2000 года рождения. Все случилось в Октябрьском районе города 5 декабря в 23:55. За рулем транспортного средства находился молодой человек 1999 года рождения, сейчас он сдал анализы на выявление алкоголя в крови. Он ехал по улице Никитина и возле дома № 146, где наехал на препятствие- световую опору. Сам водитель получил перелом ключицы, ребер и несколько ушибов. Его госпитализировали врачи в медучреждение.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Туве произошло обрушение дома, в результате которого пострадал один человек. Его госпитализировали врачи в медучреждение. Известно, что он находится в тяжелом состоянии, у него диагностировано охлаждение. А глава Тувы на своей странице в социальных сетях заявил, что пострадавшему пришлось ампутировать обе ноги.