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В центре Новосибирска жители обнаружили шокирующие записки с просьбой о помощи

6:38:3712/6/2021
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Все случилось на площади Станиславского, там прохожие нашли два бумажных листа, на которых был указан адрес.

В Новосибирске прохожих шокировали записки о помощи. Фото: Pixabay.com

В Новосибирске местные жители обнаружили прямо на улице записки с зовами о помощи и просьбами вызвать полицию. Все случилось на площади Станиславского, там прохожие нашли два бумажных листа, на которых был указан адрес.

– Вызовете полицию! Это не шутка, – было написано на ней,

Также была обнаружена и вторая записка, в которой говорилась, что заявитель нуждается в помощи. На ней также было написано, что это не шутка. По данным группы во ВКонтакте «Инцидент Новосибирск», очевидцы все же вызвали сотрудников полиции по указанному адресу, однако прибыл ли наряд на место, пока неизвестно.

Ранее «Курьер.Среда» писал, что в России введут обязательную сумму возврата при кражах со счетов. Об этом заявили представители ЦБ. Известно, что за третий квартал текущего года со счетов граждан было украдено 3,2 млрд рублей, а вернулись россиянам только 7,7% от такой суммы.

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Шутка или действительно зов о помощи?

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