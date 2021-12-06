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Дома с печками закоптили Бердск 1062 тонной сажей и угля в самом центре города - показываем устрашающие цифры

5:57:3712/6/2021
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На основании проведенных расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от печного отопления частного жилого сектора, сжигающего 10980,44 т/год каменного угля Кузнецкого месторождения и 5447904 м3/год природного газа выбросы в атмосферу выбросы от печного отопления частного жилого сектора составили в 2020 году 1062,14 т/год.

В Бердске исторически большой частный сектор, который отапливается в основном печками. Фото: «Курьер.Среда»

Директор управления природными ресурсами Бердска Светлена Шерстобитова в своем эксклюзивном интервью рассказала «Курьер.Среда», что является источником загрязнения города. А сегодня, 6 декабря, редакция откроет тайну, какие выбросы в воздух зафиксированы в Бердске от частных домов, которые отапливают жилище углем и дровами. Стоит отметить, что данные приведены за 2020 год. По текущему году информация станет доступна лишь в феврале 2022 года.

Так, на основании проведенных расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от печного отопления частного жилого сектора, сжигающего 10980,44 т/год каменного угля Кузнецкого месторождения и 5447904 м3/год природного газа выбросы в атмосферу выбросы от печного отопления частного жилого сектора составили в 2020 году 1062,14 т/год.

Расчеты полей максимальных приземных концентраций от печного отопления частного жилого сектора показали, что по двум веществам - углерод (сажа) и зола угля - формируются концентраций выше 1 ПДК в центральном районе города. Максимальные концентрации по золе угля составляют 4,3791 ПДКмр, по саже 1,3932 ПДК, по диоксиду азота 0,1606 ПДКмр, по диоксиду серы 0,2189 ПДКмр, по оксиду углерода 0,3931 ПДКмр.

Стоит отметить, что под ПДК понимается такая максимальная концентрация химических элементов и их соединений в окружающей среде, которая при повседневном влиянии в течение длительного времени на организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний.

Как ранее рассказывал «Курьер.Среда», за год в атмосферу выбрасывают около 12 000 тонн загрязняющих веществ 102 бердских предприятия, 6376 частных домов с печным отоплением и автотранспорт.

Большое число вредных выбросов лежит на промышленных объектах, таких в Бердске почти 85%. При этом самые глобальные загрязнители воздуха - это 16 котельных, которые принадлежат как муниципалетету, производству.

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угольсажазагрязнение воздухакоптят
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