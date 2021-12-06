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Стала известна причина отравления 48 человек роллами в Новосибирской области

7:41:5012/6/2021
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Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. А в заведении нашли сразу несколько возбудителей кишечной инфекции.

В Татарске выявили причины отравления 48 человек. Фото: Группа во ВКонтакте: Новости Новосибирска сегодня, происшествия ЧП

В Татарске стала известна причина отравления 48 человек. По словам главы областного управления Роспотребнадзора Александра Щербатова, ДНК сальмонеллы, а также рота и норовирусы были обнаружены в составе продукции местного кафе, чьим товаром и отравились пострадавшие. Оно называется «Суши хаус». Также он добавил, что в стенах заведения были выявлены нарушения санитарных норм, оно начало работать в ноябре текущего года.

– Источником инфекции стали сами сотрудники этого заведения. Результаты лабораторных исследований, в их анализах обнаружены ДНК сальмонеллы, антигены рота и норовирусов. Факторы передачи - это готовая продукция, обсеменная в процессе изготовления сотрудниками, – сообщил Щербатов.

В Следственном комитете региона уже возбуждено уголовное дело по факту данного инфидента. Отравление случилось 22 ноября, тогда в больницу «Татарская ЦРБ» обратились сразу 48 человек. Врачи диагностировали у них подозрение на отравление. Двоих пришлось госпитализировать.

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отравлениепричинауголовное дело
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