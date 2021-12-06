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Purina выясняет, комфортен ли Бердск для домашних животных и их владельцев

7:44:4512/6/2021
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Интернет-платформа проекта «Город для питомцев» расширит экосистему проекта Питомцы Mail.ru, который компания VK и бренд Purina запустили в 2018 году как тематическое медиа и сервис консультаций для владельцев домашних животных и тех, кто только планирует их завести.

Домашние питомцы - наши верные друзья. Фото: Pixabay.com

Домашним животным и их хозяевам должно быть хорошо и комфортно вместе везде — не только дома, но и в городе. Именно поэтому бренд Purina — эксперт в области питания и ухода за питомцами — объявил о запуске информационно-просветительского проекта «Город для питомцев», который посвящен продвижению необходимости создания комфортной городской среды для людей и их четвероногих друзей. Его задача — изучить опыт разных городов России с точки зрения развития pet-friendly инфраструктуры и культуры ответственного отношения к питомцам, чтобы затем транслировать лучшие практики на всю страну. Одновременно с запуском проекта стартует масштабное голосование, в рамках которого жители Новосибирска смогут оценить, насколько их город приспособлен для жизни с четвероногими друзьями.

Принять участие в голосовании может каждый горожанин, вне зависимости от того, есть у него домашние животные или нет. Для этого нужно просто зайти на сайт https://petswelcome.mail.ru, выбрать в списке свой город и отметить пункты, которыми вы довольны в городе, и те, что хотелось бы улучшить. Голосование продлится до 20 декабря 2021 года.

- Многочисленные научные работы говорят о благотворном эффекте связи между людьми и их питомцами. Общение с домашними животными дарит нам ощущение счастья, благополучия и безопасности, помогает снизить тревожность и чувство одиночества. Мы хотим, чтобы эта уникальная связь сохранялась в любое время и в любом месте. Надеемся, что горожане поделятся своими наблюдениями и ожиданиями в отношении существующей городской среды и культуры ответственного отношения к питомцам, чтобы в будущем эти данные могли содействовать развитию pet-friendly общественных пространств, — рассказала руководитель управления по корпоративным коммуникациям «Нестле Пурина ПетКер» в России и СНГ Виктория Васякина.

Комфортный город для питомцев — это не только доступность площадок для выгула или, например, кафе и магазины, в которые можно прийти вместе с собакой. Это еще и культура ответственного отношения к домашним животным, готовность заботиться о них и органично интегрировать в городскую жизнь. Задача проекта выяснить, в каких городах России эти современные тенденции наиболее развиты. Кроме того, в рамках анонсированного опроса будет возможность выявить ключевые вопросы, которые волнуют владельцев домашних животных, определить сильные и слабые стороны инфраструктуры города и его культуры, а также наметить основные точки роста для городских пространств как мест, где будет одинаково комфортно домашним животным, их хозяевам и людям без питомцев. По итогам опроса будут определены лучшие города, на которые могут ориентироваться другие.

Интернет-платформа проекта «Город для питомцев» расширит экосистему проекта Питомцы Mail.ru, который компания VK и бренд Purina запустили в 2018 году как тематическое медиа и сервис консультаций для владельцев домашних животных и тех, кто только планирует их завести. Помимо прохождения опроса, на платформе можно будет ознакомиться с опытом других стран, прочесть интересные статьи, скачать чек-лист о pet-friendly привычках.

Комментирует Никита Андриянов, менеджер проектов, направление инновационных решений VK:

- Для нас важно развивать технологии, которые помогают пользователям решать свои повседневные задачи быстрее и проще и заботиться о тех, кто им дорог. При разработке проекта «Город для питомцев» мы сфокусировались на продвижении возможностей для улучшения городской среды для домашних животных и их владельцев. Чтобы пользователям было интереснее участвовать в проекте, мы разработали не только полезный контент по теме, но и разные интерактивные механики. Например, с помощью специальной карты, которая доступна на сайте, можно проверить, насколько ваш город pet-friendly.

Другими важными партнерами проекта стали: Ассоциация «Благополучие животных» — это объединение организаций и граждан для системных изменений и совместной деятельности по формированию гуманного отношения к животным. В рамках проекта «Город для питомцев» Ассоциация провела анализ законодательной базы по pet-friendly среде, а также мониторинг наиболее успешного мирового опыта создания pet-friendly городов. Паблик Soba-Soba и гид по России для собак Dogfriendlymap.ru. В числе их фокусных задач — планомерное развитие проекта в качестве одного из инструментов для повышения качества жизни домашних питомцев и их хозяев.

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