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Нельзя петь, танцевать – запреты 7 декабря в праздник святой великомученицы Екатерины: и список разрешенных дел

1:45:0212/7/2021,София Мальцева
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По традиции запрещено выполнять тяжелую физическую работу и заниматься рукоделием.

Этот праздник выпадает на Рождественский пост, поэтому многие запреты связаны именно с ним. Фото: Pixabay.com

7 декабря отмечается память святой Екатерины Александрийской, которая умерла в начале четвертого века в Александрии, в Египте. Она является одной из самых известных раннехристианских мучениц, и одной из Четырнадцати Святых Помощников. Святую Екатерину считают покровительницей философов и ученых и, как считается, она помогает защитить от внезапной смерти.

Святая Екатерина Александрийская упоминается не ранее девятого века, поэтому про нее мало что известно. Однако легенда гласит, что она была очень образованной молодой девушкой благородного происхождения, возможно, принцессой.

В юном возрасте она протестовала против преследования христиан при римском императоре Максенции—жену которого и нескольких солдат она привела в христианство. За это император посадил ее в тюрьму. Где она победила в споре самых выдающихся ученых, призванных Максенцием, чтобы противостоять ей. Во время последующих пыток она призналась, что посвятила свою жизнь только Иисусу Христу. В итоге вынесли приговор в виде смертной казни. Для этого хотели использовать колесо с шипами. Именно им ее должны были убить, но колесо сломалось, когда святая прикоснулась к нему. Затем ее обезглавили.

Запреты в день Екатерины:

Этот праздник выпадает на Рождественский пост, поэтому многие запреты связаны именно с ним.

По традиции запрещено выполнять тяжелую физическую работу и заниматься рукоделием.

Также нельзя веселиться, употреблять алкоголь и танцевать.

Что делают в этот день:

Вечером на Екатерину молодые девушки занимались гаданиями на будущего мужа, ходили в церковь, молились святой об укреплении семьи и благополучии.

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традициипраздникиприметы день Екатерины Александрийской
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