О чем всегда верующие просят святого Георгия Победоносца: три самых главных чудотворных молитвы

9 декабря православные храмы отмечают память святого Георгия. Его главной легендой стало то, что святой Георгий спас принцессу, которая собиралась стать обедом для дракона, поселившегося недалеко от города Силена – предположительно в современной Ливии. Как назло, святой Георгий проходил мимо и спас принцессу, обезглавив дракона. Говорят, что его храбрость вдохновила людей в Силене принять христианство.
Из истории жизни святого известно, что святой Георгий жил во второй половине 3-го века нашей эры и служил солдатом в римской армии. В источниках сообщается, что родился святой в Каппадокии, которая расположена в современной Турции. Говорят, что родители святого Георгия были христианами, и он унаследовал эту веру от них. Утверждается, что после смерти отца святого Георгия его мать вернулась в свой родной город в Палестине, забрав святого с собой. Затем святой Георгий вступил в римскую армию и в конце концов получил звание трибуна. Однако тогда правил, знаменитый своими гонениями, император Диоклетиан. Он узнал об исповедовании христианской веры Георгия и призвал его на суд. На глазах у императора Георгий разорвал приказ против христиан, Диоклетиан пришел в ярость. В попытке заставить святого Георгия отречься от своей христианской веры, он был заключен в тюрьму и подвергнут пыткам, но так и не отрекся от своей веры. Из-за чего был обезглавлен.
Святой считается покровителем всех солдат, военных, тех. Кто исполняет воинскую службу. Также его почитали как защитника пастухов. Еще в период Имперской России, в праздник святого Георгия жители деревень совершали молебны святому Георгию, с освящением домов и животных святой водой.