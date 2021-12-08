Астероид 4660 Nereus: Космическое тело летит к Земле 11 декабря 2021. Предупреждение от NASA

Астероид 4660 Nereus двигается по орбите Солнца и 11 декабря пролетит недалеко от Земли. Космическое тело причисляют к потенциально опасным объектам. Однако в 2021 году людям опасаться нечего.
По данным NASA, астероид составляет в длину 330 метров, что практически приравнивается к параметрам Эйфелевой башни. Форма астероида похожа на яйцевидную. Именно из-за своих параметров космический объект представляет угрозу для Земли. Если произойдет столкновение, то для планеты последствия будут катастрофические. Но ученые пока такого варианта развития событий не предвидят.
В 2021 году астероид пролет на расстояние 3,9 мл км от Земли. В последующие 10 лет он приблизится к нашей планете еще 12 раз. Самое напряженное из них будет в 2060 году, так как астероид пролетит в 1,2 млн км.
Для ученых данный астероид представляет большой интерес. По мнению экспертов, на него можно легко посадить космический аппарат для изучения. Причем процесс этот настолько легкий, что не сравнится с посадкой аппарата на Луне. Но в планах ни у одной страны подобной мисси нет.