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Астероид 4660 Nereus: Космическое тело летит к Земле 11 декабря 2021. Предупреждение от NASA

4:27:1912/8/2021,Мария Титова
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Астероид размером с Эйфелеву башню пронесется на скорости 23700 м/с мимо Земли.

К Земле летит потенциально опасный астероид. Фото: Pixabay.com

Астероид 4660 Nereus двигается по орбите Солнца и 11 декабря пролетит недалеко от Земли. Космическое тело причисляют к потенциально опасным объектам. Однако в 2021 году людям опасаться нечего.

По данным NASA, астероид составляет в длину 330 метров, что практически приравнивается к параметрам Эйфелевой башни. Форма астероида похожа на яйцевидную. Именно из-за своих параметров космический объект представляет угрозу для Земли. Если произойдет столкновение, то для планеты последствия будут катастрофические. Но ученые пока такого варианта развития событий не предвидят.

В 2021 году астероид пролет на расстояние 3,9 мл км от Земли. В последующие 10 лет он приблизится к нашей планете еще 12 раз. Самое напряженное из них будет в 2060 году, так как астероид пролетит в 1,2 млн км.

Для ученых данный астероид представляет большой интерес. По мнению экспертов, на него можно легко посадить космический аппарат для изучения. Причем процесс этот настолько легкий, что не сравнится с посадкой аппарата на Луне. Но в планах ни у одной страны подобной мисси нет.

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