Умер экс-главный тренер «Ростова» и обладатель футбольного Кубка СССР Игорь Гамула

Умер бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула. Он также успел побывал наставником "Черноморца", "Таврии" и многих других команд. Футбольный тренер скончался на 63-м году жизни. Такое сообщение появилось в Instagram-аккаунте футбольного клуба. Известно, что свою карьеру он успел стать обладателем Кубка СССР в составе СКА из Ростова. Причины смерти Гамулы пока не сообщаются.
– Он посвятил большую часть своей жизни футболу нашего региона, всегда был патриотом. Это большая потеря не только для родных и близких, но и для нас всех, соболезнуем всем, кто любил нашего футбольного тренера, – написали представители клуба.
Игорь Гамула родился 17 февраля 1960 года. В 1981-м он стал обладателем футбольного Кубка СССР в составе ростовского СКА. На протяжении долгих лет он работал с молодежной командой «Ростова», а также был его главным тренером. Периодически он появлялся на эфирах телеканала "Матч ТВ" в качестве футбольного эксперта.