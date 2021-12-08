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Умер экс-главный тренер «Ростова» и обладатель футбольного Кубка СССР Игорь Гамула

7:29:5712/8/2021
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На протяжении долгих лет он работал с молодежной командой «Ростова», а также был его главным тренером. Периодически он появлялся на эфирах телеканала "Матч ТВ" в качестве футбольного эксперта.

Умер бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула. Фото: Instagram fcrostov

Умер бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула. Он также успел побывал наставником "Черноморца", "Таврии" и многих других команд. Футбольный тренер скончался на 63-м году жизни. Такое сообщение появилось в Instagram-аккаунте футбольного клуба. Известно, что свою карьеру он успел стать обладателем Кубка СССР в составе СКА из Ростова. Причины смерти Гамулы пока не сообщаются.

– Он посвятил большую часть своей жизни футболу нашего региона, всегда был патриотом. Это большая потеря не только для родных и близких, но и для нас всех, соболезнуем всем, кто любил нашего футбольного тренера, – написали представители клуба.

Игорь Гамула родился 17 февраля 1960 года. В 1981-м он стал обладателем футбольного Кубка СССР в составе ростовского СКА. На протяжении долгих лет он работал с молодежной командой «Ростова», а также был его главным тренером. Периодически он появлялся на эфирах телеканала "Матч ТВ" в качестве футбольного эксперта.

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