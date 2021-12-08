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Мэр Бердска выбрал новым начальником УЖКХ коммуниста Александра Обрывко из Агролеса вместо уволенного Максима Совбанова

7:22:4512/8/2021,Анастасия Солодкова
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Назначенец имеет солидный опыт работы в этой сфере. Он работал профильным заместителем главы Искитимского района, а в последнее время — в «Новосибирскэнергосбыте». Но он тесно связан с Бердском.

Александр Обрывко не новичок в сфере ЖКХ. Фото: Администрация Искитимского района

С 7 декабря в Бердске приступил к работе новый начальник управления ЖКХ. Эта должность, напомним, оставалась вакантной после того, как в сентябре 2021 года мэр Евгений Шестернин уволил руководителя УЖКХ Максима Совбанова. Его место занял 37-летний Александр Обрывко, работавший до сего времени в новосибирском филиале «Новосибирскэнергосбыта».

Как стало известно «Курьер.Среда», конкурса среди претендентов на высокий и ответственный пост не было. Глава города назначил нового управленца своим единоличным решение. Как это было с назначением директором муниципального Комбината бытовых услуг Анатолием Пронюшкиным.

Как рассказал «Курьер.Среда» вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, несмотря на относительную молодость, Обрывко имеет достаточный опыт в сфере ЖКХ. До прихода «Новосибирскэнергосбыт» он занимал пост замглавы Искитимского района по вопросам ЖКХ, энергетики и газификации, поэтому прекрасно осведомлен, как работает исполнительная власть и муниципальные учреждения.

- Было прямое назначение главы города. Глава выбрал кандидатуру, - прокомментировал «Курьер.Среда» Захаров, отметив, что сталкивался с новым назначенцем по работе. - Опыт работы в ЖКХ у него есть. Возлагаем на него большие надежды.

Главная из задач, по словам Владимира Захарова, у которого Александр Обрывко фактически находится в подчинении, завершить реконструкцию ул. Черемущной.
- Хотя все отвечаем за это — и Обрывко, и я, и глава, и подрядчик. Немного осталось. И за дороги теперь с него спрос, - констатировал вице-мэр.

Александр Обрывко тесно связан с Бердском, где жил и учился. Сейчас он с семьей живет в Агролесе (это практически Бердск на границе с Искитимским районом). На сентябрьских выборах он баллотировался в заксобрание Новосибирской области по Искитимскому округу №12 от КПРФ. Его выдвинула областная партконференция. Но победу по этому избирательному округу одержал единоросс из Бердска Валерий Бадьин.

На УЖКХ возложены функции:
организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа;
организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения;
организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
организации благоустройства и озеленения территории городского округа;
организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;
осуществлении контроля за производством работ по капитальному ремонту жилых домов.

Муниципальное казенное учреждение «УЖКХ» является главным распорядителем бюджетных средств для таких муниципальных учреждений, как приют для бездомных животных «Надежда», «ГорСвет» и «Центр муниципальных услуг».

Подробности — в ближайшее время.

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назначениеуволилначальник управленияприступил к работеМаксим СовбановВладимир ЗахаровАлександр Обрывко
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