С Днем грузчика! Смешные поздравления для коллег и знакомых 9 декабря

У моего любимого День Рождения с утра сегодня,
На работе тобой все остались довольными!
Поздравления от меня, мой дорогой прими,
И работу свою ты искренне и верно люби!
Только самое лучшее пусть у тебя случается,
А грузчиком работать, мой силач у тебя получается!
Любимый, я тебя ещё раз от души поздравляю,
И тебя с работы жду и очень без тебя скучаю!
Мой друг – грузчик из сильных и смелых,
И сегодня с Днем Рождения поздравить хочу тебя умелого!
Поздравления искреннее от меня принимай уверенно,
И погрузчиком управляй весьма смело и уверенно!
Сегодня после работы придём и посидим по-домашнему,
Поболтаем о том, о сем, и может споем песню чебурашки!
Пусть все чаяния твои на работе исполняются,
И машина погрузчик слушается и легко управляется!
С Днем Рождения моего любимого я поздравляю,
Верным, честным быть я тебе всегда желаю!
Ну и пусть ты сейчас грузчик по профессии,
Я во всем тебя поддерживаю, хотя это ответственно!
Пожелания от всех друзей ты сегодня принимаешь,
И ни с кем и никогда ты у меня не скучаешь!
Мы с тобой всегда счастливы, когда вместе,
Будь счастлив всегда, это просто чудесно!
Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: Поздравик