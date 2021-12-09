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Погода в Бердске 9 декабря 2021: Услышать волчий вой недалеко от дома – до сильных морозов.

11:30:2612/8/2021
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Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился он в городе Бейруте, у подножья Ливанских гор.

Если на Юрьев день холодно или ударил мороз, то зима обещает быть очень суровой и долгой. Фото: Pixabay.com

9 декабря в Бердске температура воздуха понизится еще сильнее, чем в предыдущий день. Температура воздуха составит -24, -21 градус, а в обед столбики термометра достигнут отметок до -21, -19 градусов. Ветер подует юго-западный до 2,9 м/с. При относительной влажности воздуха 77%. При этом атмосферное давление повысится до 770 мм ртутного столба.

9 декабря отмечается Юрьев день. Этот праздник вспоминает Георгия Победоносца, который когда-то давно, по легенде, сумел победить дракона.

Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился он в городе Бейруте, у подножья Ливанских гор.

Находясь на военной службе, он выделялся умом, мужеством и физической силой. Поэтому Георгий стал лучшим полководцем при дворе римского императора Диоклетиана.

Однако, он исповедовал христианство, и однажды, Диоклетиан издал указ об искоренении христиан, что не понравилось святому Георгию. И тогда он на глазах у императора разорвал бумагу с приказом. Это привело в бешенство правителя, который приказал семь раз пытать мученика, а затем казнить.

Приметы:

Если до 9 декабря выпало много снега, то к 6 мая (праздник Георгия весеннего) все растает и вырастет новая трава.

Если на Юрьев день холодно или ударил мороз, то зима обещает быть очень суровой и долгой.

Услышать волчий вой недалеко от дома – до сильных морозов.

Иней на земле на Юрьев день – к хорошему урожаю.

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традициипраздникипогода в бердскеприметы день святого Юрия
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