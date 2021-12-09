Билл Гейтс предсказал дату окончания пандемии коронавируса

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса закончится в 2022 году. Также он заявил, что рост заражаемости новым штаммом, который называется «омикрон», является тревожным. Об этом он рассказал в своем блоге GatesNotes. Глава компании добавил, что в ближайшие два года челвоечество будет вспоминать коронавирус только при вакцинации каждые полгода. Также, как от гриппа.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина «Спутник-V» самая эффективная и безопасная вакцина в мире. Она одобрена в 70 странах мира, а разработана была в Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, на основе известной и надежной платформе аденовирусных векторов человека, они вызывают обычную простуду.