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Поздравления с Днем иконы Божией Матери «Знамение» – чудесные открытки и картинки для телефона 10 декабря

2:15:1512/9/2021
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Одним из наиболее почитаемых образов среди икон у православных считается икона Божией Матери «Знамение». Праздник почтения этой иконы отмечают верующие 10 декабря.

Праздник иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»

Радостно ко всем колокол в церкви сегодня взывает,
Божью Матерь, Икону Ее «Знамение» почитаем!
Всем сердцем придем к ней вместе все помолиться,
Колени преклоним, попросим, некому больше обратиться!
Защиты мы просим ребеночку, беременным выносить плод,
И пусть цветок добра раскрывается во мне целый год!
Пусть наши души навсегда сольются в неземном песнопении,
И всегда мы тебе, Богоматерь, будем в вере верными!

Праздник иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»

Сегодня мы вспомним события, что были в жизни нашей
И попросим разродится от бремени без труда нашего!
Икона Божьей Матери «Знамение» помогала не раз,
И выздоровеет дитя наше и излечит от болезни раз!
Прости нам грехи наши, дай нам в дар ребеночка в семье,
Не дозволь, чтобы нас и детей наших обидели извне!
Пусть в церкви на молитву вместе с тобой мы придем,
И песнь пресвятую, мы Господу Богу нашему споем!

Праздник иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»

Весь православный мир праздник великий отмечает,
Всех помолиться в свои церкви сегодня приглашает!
Икона «Знамение», огромный повод молитвы читать,
Не дать душе загрустить, просто веселиться, не унывать!
Просим, Заступница, всех нас возьми к себе под крыло,
Как детей, что ты помогала в свет привести всех до одного!
Ведь душа – это истина, что может нас привнести на небо,
Но не может она быть одна, посреди океана гнева!

Стихи: Поздравик
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