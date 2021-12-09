Поздравления с Днем иконы Божией Матери «Знамение» – чудесные открытки и картинки для телефона 10 декабря

Радостно ко всем колокол в церкви сегодня взывает,
Божью Матерь, Икону Ее «Знамение» почитаем!
Всем сердцем придем к ней вместе все помолиться,
Колени преклоним, попросим, некому больше обратиться!
Защиты мы просим ребеночку, беременным выносить плод,
И пусть цветок добра раскрывается во мне целый год!
Пусть наши души навсегда сольются в неземном песнопении,
И всегда мы тебе, Богоматерь, будем в вере верными!
Сегодня мы вспомним события, что были в жизни нашей
И попросим разродится от бремени без труда нашего!
Икона Божьей Матери «Знамение» помогала не раз,
И выздоровеет дитя наше и излечит от болезни раз!
Прости нам грехи наши, дай нам в дар ребеночка в семье,
Не дозволь, чтобы нас и детей наших обидели извне!
Пусть в церкви на молитву вместе с тобой мы придем,
И песнь пресвятую, мы Господу Богу нашему споем!
Весь православный мир праздник великий отмечает,
Всех помолиться в свои церкви сегодня приглашает!
Икона «Знамение», огромный повод молитвы читать,
Не дать душе загрустить, просто веселиться, не унывать!
Просим, Заступница, всех нас возьми к себе под крыло,
Как детей, что ты помогала в свет привести всех до одного!
Ведь душа – это истина, что может нас привнести на небо,
Но не может она быть одна, посреди океана гнева!
Стихи: Поздравик
Открытки: Курьер.Среда