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Авиадиспетчер: Самолет в Протасевичем посадили в Минске по приказу КГБ ради ареста главреда Telegram-канала NEXTA

12:54:2312/9/2021
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Олег Галегов покинул территорию Белоруссии и рассказал, что сообщение о взрывном устройстве на борту самолета, в котором летели Роман Протасевич и София Сапега, было ложным, и об этом знали все.

Самолет Ryanair был вынужден сесть в Минске в мае 2021 года. Фото: Pixabay

Белорусский диспетчер Олег Галегов, который был на дежурстве в день, когда в Минске посадили самолет Ryanair, рассказал, как все происходило.

Для того, чтобы арестовать бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, белорусские спецслужбы использовали заведомо ложное сообщение о заложенном на борту лайнера взрывном устройстве. Об этом сообщили в газете The New York Times в среду 8 декабря.

Летом 2021 года Галегов незаконно пересек границу Белоруссии с Польшей и рассказал в Варшаве, что самолет, летевший из Афин в Вильнюс, был посажен в Минске в ходе спецоперации КГБ. Ранее представитель службы безопасности Польши Станислав Зарин заявил, что у властей страны есть сведения от некоего свидетеля о том, что в башне управления воздушным движением в Минске находился офицер КГБ, который дал приказ передать на лайнер заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве.

Как сообщал "Курьер.Среда", 23 мая 2021 года самолет Ryanair был вынужден сесть в аэропорту Минска, после с него были высажены Роман Протасевич и София Сапега. 26 мая в Белоруссии заявили, что Протасевич причастен к боевым действиям в Донбассе и организации массовых беспорядков в Белоруссии.

Глава государства Александр Лукашенко заявил, что сообщения о причастности КГБ к посадке лайнера в Минске - фантазия.

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