Авиадиспетчер: Самолет в Протасевичем посадили в Минске по приказу КГБ ради ареста главреда Telegram-канала NEXTA

Белорусский диспетчер Олег Галегов, который был на дежурстве в день, когда в Минске посадили самолет Ryanair, рассказал, как все происходило.
Для того, чтобы арестовать бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, белорусские спецслужбы использовали заведомо ложное сообщение о заложенном на борту лайнера взрывном устройстве. Об этом сообщили в газете The New York Times в среду 8 декабря.
Летом 2021 года Галегов незаконно пересек границу Белоруссии с Польшей и рассказал в Варшаве, что самолет, летевший из Афин в Вильнюс, был посажен в Минске в ходе спецоперации КГБ. Ранее представитель службы безопасности Польши Станислав Зарин заявил, что у властей страны есть сведения от некоего свидетеля о том, что в башне управления воздушным движением в Минске находился офицер КГБ, который дал приказ передать на лайнер заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве.
Как сообщал "Курьер.Среда", 23 мая 2021 года самолет Ryanair был вынужден сесть в аэропорту Минска, после с него были высажены Роман Протасевич и София Сапега. 26 мая в Белоруссии заявили, что Протасевич причастен к боевым действиям в Донбассе и организации массовых беспорядков в Белоруссии.
Глава государства Александр Лукашенко заявил, что сообщения о причастности КГБ к посадке лайнера в Минске - фантазия.