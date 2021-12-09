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09.12
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Путину предложили выдавать QR-коды людям с высокими титрами антител

12:34:3812/9/2021
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Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев высказал такую идею в разговоре с президентом страны.

Глава СПЧ Фадеев предложил выдавать QR-коды людям с высокими титрами антител. Фото: Госдума
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
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Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека прошло 9 декабря с участием президента России Владимира Путина.

Глава государства, как сообщает сайт Кремля, принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Ново-Огарева.

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев первым начал говорить после вступительного слова российского лидера

Он предложил выдавать QR-коды тем, кто имеет высокие титры антител.

-Наверное, было бы правильно в случае наличия высокого титра антител, такого же, как после прививки, выдавать этим людям код, как переболевшим, — заявил Фадеев, добавив, что непривитых россиян с антителами, "похоже, миллионы".

По его словам, следует разрешить посещать общественные места людям без QR-кода при наличии отрицательного ПЦР-теста на ковид, а для этого необходимо "усилить систему оперативного" и бесплатного тестирования. Еще одно предложение главы СПЧ - выдавать бумажные сертификаты о прививках или перенесенном заболевании россиянам без смартфонов.

По поводу введения обязательных QR-кодов на транспорте Фадеев призвал минимизировать ограничения прав граждан, но не в ущерб борьбе с пандемией.

Пока QR-коды дают только прошедшим полную вакцинацию, имеющим медотвод от прививки против коронавируса или перенесшим инфекцию.

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QR кодкоронавирусПЦР-тестВакцинация.титрыВалерий Фадеев
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