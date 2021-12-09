Путину предложили выдавать QR-коды людям с высокими титрами антител

Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека прошло 9 декабря с участием президента России Владимира Путина.
Глава государства, как сообщает сайт Кремля, принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Ново-Огарева.
Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев первым начал говорить после вступительного слова российского лидера
Он предложил выдавать QR-коды тем, кто имеет высокие титры антител.
-Наверное, было бы правильно в случае наличия высокого титра антител, такого же, как после прививки, выдавать этим людям код, как переболевшим, — заявил Фадеев, добавив, что непривитых россиян с антителами, "похоже, миллионы".
По его словам, следует разрешить посещать общественные места людям без QR-кода при наличии отрицательного ПЦР-теста на ковид, а для этого необходимо "усилить систему оперативного" и бесплатного тестирования. Еще одно предложение главы СПЧ - выдавать бумажные сертификаты о прививках или перенесенном заболевании россиянам без смартфонов.
По поводу введения обязательных QR-кодов на транспорте Фадеев призвал минимизировать ограничения прав граждан, но не в ущерб борьбе с пандемией.
Пока QR-коды дают только прошедшим полную вакцинацию, имеющим медотвод от прививки против коронавируса или перенесшим инфекцию.