Магнитная буря 9 декабря 2021: волнения магнитосферы Земли наступят после семи вечера, силой в два балла

Прогнозы космической погоды показывают, что 9 декабря магнитосфера будет оставаться спокойной. Такая обстановка продлится до вечера, 19.00 по новосибирскому времени, после чего наступят волнения, силой в два балла.
Геомагнитная буря возникает, когда солнечная вспышка ускоряет заряженные частицы в солнечной атмосфере до очень высоких скоростей. Прибывая на Землю всего за 30 минут. При воздействии шторма могут быть повреждены технологии, электросети, радио, а также здоровье человека.
Высокие показатели магнитной активности оказывают негативное влияние на тех, у кого слабый иммунитет или хронические заболевания. Обычно такие людей имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой. Исследования показывают, что организм очень восприимчив не к имеющейся погоде, а к тому, как резко она меняется. При этом может возникнуть недомогание, которое может продлиться в течение четырех суток. Зависит от всего состояния организма. От возраста, комплектации или наличия каких-либо хронических заболеваний.
Следует отметить, когда человек начинает вести здоровый образ жизни, то негативные симптомы от магнитной бури значительно сокращаются. Поэтому постарайтесь укрепить свою иммунную систему. Тогда заработает защитная часть организма. А правильное питание вкупе с занятиями спортом сыграют огромную роль во время бурь. Простая ходьба, контрастный душ, бег или дыхательная гимнастика значительно улучшают состояние у метеочувствительных людей.
Как чувствовали себя наши читатели?
- Голова болит, нервное напряжение. Очень тяжело.
- Сильная слабость, тревога, рассеянность.
- Усталость возникает и головная боль.
- Трудно дышать порой, голова болит.