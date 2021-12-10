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Предсказания и пророчества для России на 2022 год от самых известных ясновидящих и астрологов

7:00:2912/10/2021,София Мальцева
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Он советует не разжигать политические конфликты, а мирно решить необходимые вопросы.

Астролог рекомендует с осторожностью реагировать на будущие изменения. Фото: Pixabay.com

Наступает 2022 год, поэтому многим интересно, что преподнесёт наступающий год. Это может быть как счастье и благополучие, так и очередные трудности. Однако, давайте разберемся подробнее.
Одной из самых значимых провидиц прошлого столетия является Ванга. Она поражала точностью своих предсказаний при жизни, и до сих пор удивляет нас даже после смерти.
России в 2022 году, Ванга предсказала тяжёлые времена. Только те, кто могут через это перешагнуть и двигаться дальше, смогут решить свои проблемы.
· Возможно появится человек, которые сможет объединить весь мир, в это непростое время.
· Человечество наткнется на новый источник энергии, а эпоха нефти и газа уйдёт на второй план.
· Низкая рождаемость.
· Раскол внутри страны. Сибирь отделится и будет процветать к 2030 году.
· Медицина найдёт лекарство, от некой болезни. Вероятно говорится о COVID-19

Прогноз от известного астролога Михаила Левина

Михаил утверждает, что в 2022 году,что пандемия пойдёт на спад, и мы будем относиться к ней, как к обычному гриппу. Приходит новое время со своей открытостью и новинками. Возможны и негативные последствия, такие как экономический кризис. Рубль будет обесцениваться, а цены расти.

Прогноз Влада Росса

Астролог Влад Росс предсказывает не очень хорошее будущее нашей страны. Он советует не разжигать политические конфликты, а мирно решить необходимые вопросы. Благоприятная цифра 6 принесет многим удачу.

Прогноз от Василисы Володиной

Астролог рекомендует с осторожностью реагировать на будущие изменения. Если есть возможность держать деньги в разных банках и в разных валютах. Чётко следуйте своим планам, не дайте себя сбить с намеченного пути.

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