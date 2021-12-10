Наступает 2022 год, поэтому многим интересно, что преподнесёт наступающий год. Это может быть как счастье и благополучие, так и очередные трудности. Однако, давайте разберемся подробнее.
Одной из самых значимых провидиц прошлого столетия является Ванга. Она поражала точностью своих предсказаний при жизни, и до сих пор удивляет нас даже после смерти.
России в 2022 году, Ванга предсказала тяжёлые времена. Только те, кто могут через это перешагнуть и двигаться дальше, смогут решить свои проблемы.
· Возможно появится человек, которые сможет объединить весь мир, в это непростое время.
· Человечество наткнется на новый источник энергии, а эпоха нефти и газа уйдёт на второй план.
· Низкая рождаемость.
· Раскол внутри страны. Сибирь отделится и будет процветать к 2030 году.
· Медицина найдёт лекарство, от некой болезни. Вероятно говорится о COVID-19
Предсказания и пророчества для России на 2022 год от самых известных ясновидящих и астрологов
Он советует не разжигать политические конфликты, а мирно решить необходимые вопросы.
Наступает 2022 год, поэтому многим интересно, что преподнесёт наступающий год. Это может быть как счастье и благополучие, так и очередные трудности. Однако, давайте разберемся подробнее.
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