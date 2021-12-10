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09.12
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Омикрон: пять опасных симптомов, с которыми срочно нужно идти к врачу

6:30:3712/9/2021,SOLEN LE NET
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Страны по всему миру ужесточили регистрацию на границах в ответ на недавний всплеск.

Представители ВОЗ вновь заявили, что еще слишком рано делать выводы о новом штамме и опасности, которую он представляет.
Фото: Pixabay

Число случаев коронавируса в Великобритании остается высоким, так как новый вариант Omicron теперь угрожает свергнуть правительственный план восстановления, а запреты на поездки вступают в полную силу. Симптомы, о которых сообщалось на сегодняшний день, имеют заметное сходство с симптомами, наблюдаемыми в связи с предыдущими вариантами. В документе «Контроль за контролем и профилактикой заболеваний» (CDC) указано, какие из них требуют неотложной медицинской помощи.

Последний подтип коронавируса медленно растет, и в настоящее время в Великобритании подтверждено 150 случаев заболевания. Но исследователям еще предстоит установить опасность, которую Omicron представляет для текущих мер безопасности, и часть этого процесса включает измерение скорости передачи. На сегодняшний день считается, что симптомы этого варианта мало отличаются от симптомов предыдущих штаммов. CDC поделился пятью симптомами, которые требуют обращения к врачу, пишет express.co.uk.

Представители ВОЗ вновь заявили, что еще слишком рано делать выводы о новом штамме и опасности, которую он представляет.

Медицинские эксперты во всем мире пытаются выяснить, чем Omicron сравнивается с преобладающим в мире вариантом дельты.

Врачи в Южной Африке впервые заподозрили появление Омикрона после того, как пациенты стали проявлять симптомы, немного отличающиеся от симптомов, наблюдаемых при использовании Дельты.

Наиболее частыми симптомами на сегодняшний день являются сильная усталость, мышечные боли, першение в горле и сухой кашель.

Большинство из них имеют сходство с теми, кого видели с предыдущими штаммами, все из которых были описаны как гриппоподобные.

Однако в некоторых случаях симптомы могут принимать опасный оборот, требуя неотложной медицинской помощи, предупреждает CDC.

Орган здравоохранения рекомендует обратиться за медицинской помощью при появлении любого из следующих признаков:


  • Затрудненное дыхание.
  • Постоянная боль или давление в груди.
  • Новая путаница.
  • Неспособность просыпаться или бодрствовать.
  • Бледная, серая или синяя кожа, губы или ногтевые ложа в зависимости от тона кожи.

К счастью, южноафриканские эксперты заявили, что до сих пор не было сообщений о падении кислорода, связанном с новым вариантом.

С новым штаммом также не было связано ни одного случая потери вкуса или запаха.

Более того, широко распространены сообщения о том, что Омикрон влияет на людей в возрасте 40 лет и младше.

Во время брифинга в понедельник вечером, организованного Министерством здравоохранения ЮАР, врач общей практики Унбен Пуллари перечислил симптомы, о которых сообщали пациенты.

Он сказал: «Мы наблюдаем пациентов с сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и сильными болями в теле».

«Привитые люди, как правило, чувствуют себя намного лучше», - добавил он.

Эксперт предупредил, что за последние 10 лет число случаев этого варианта резко возросло, подчеркнув вероятную причину более высокой трансмиссивности.

Эпидемиолог Салим Абдул Карим сказал в другом месте во время брифинга: «Вероятна более высокая передаваемость.

«Мы собираемся получить больше случаев быстро, мы уже видим первые доказательства этого».

В настоящее время 38 стран сообщили о случаях заболевания вариантом Омикрон, в Великобритании зарегистрировано 150 новых случаев этого штамма.

В Великобритании инфекции были подтверждены в Шотландии, Ноттингеме, Эссексе, Вестминстере и Уэльсе.

Страны по всему миру ужесточили регистрацию на границах в ответ на недавний всплеск.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцинаомикрон
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