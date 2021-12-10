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В Новосибирске спецслужбы проверяют ТРЦ Галерея после сообщения о минировании

4:18:2412/10/2021
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Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области обследует здание на обнаружение взрывных устройств. Сообщение о минировании помещения поступило в пятницу утром.

В Новосибирске проверяется сообщение о минировании ТЦ. Фото: Pixabay.com

В Новосибирске правоохранительные органы проверяют информацию о минировании одного из торговых центров города. Речь идет о ТРЦ "Галерея". Сейчас внутри здания ведутся мероприятия на обнаружение взрывных устройств. Такое заявление сделали а пресс-службе правительства региона. Также известно, что устанавливаются и лица, сообщившие об инциденте.

– Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области обследует здание на обнаружение взрывных устройств. Сообщение о минировании помещения поступило в пятницу утром, – говорится в ведомстве.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Мали разорвало на части семерых миротворцев ООН. Все случилось в округе Помти. Там автомобиль с людьми нахал самодельное взрывное устройство. Погибло семь человек еще трое получили ранения. Пока неизвестно, гражданами какой страны они являлись.

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бомбаминированиеТЦ
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