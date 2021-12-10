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В Псковской области летчик ВКС посадил самолет с отказавшим двигателем и 10 десантниками на борту

1:47:1512/10/2021
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Теперь Министерство обороны представит его к государственной награде за проявленное мужество.

Самолет мог рухнуть и погубить 13 человек. Фото: Минобороны РФ

Накануне в Псковской области произошло серьезное ЧП. Там едва не рухнул самолет Минобороны. Как стало известно, все произошло на аэродроме Кресты в Псковской области, где проводились плановые учебно-тренировочные полеты военно-транспортной авиации с десантированием.

Во время учений у одного из воздушных суден на высоте около ста метров пропала тяга, он перестал набирать высоту и пошел вниз. В этот момент на борту находились десять десантников и три члена экипажа.

- В условиях ограниченного времени командир воздушного судна старший лейтенант Максим Кабаков грамотно оценил обстановку, доложил руководителю полетами о нештатной ситуации в воздухе и готовности произвести вынужденную посадку вне аэродрома на площадку, подобранную с воздуха, - сообщили в Минобороны.

К счастью, пилотам удалось успешно посадить самолет. Никто не пострадал. После инцидента самолет обследовали и пришли к выводу, что никаких поломок и недостатков нет и его дальше продолжат использовать в целях Минобороны. А старшего лейтенанта Кабакова, который и смог посадить самолет, Министерство обороны представит к награде за проявленное мужество.

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летчикминобороныотказал двигатель
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