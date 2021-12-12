Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
12.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Признание Путина: В 1990-е год он подрабатывал частным извозом, чтобы прокормить семью

2:50:3912/12/2021
0

Ему пришлось работать таксистом, чтобы добыть деньги для двоих детей. Осознавая долг пред семьей, он согласился переехать в Москву, хотя никогда не планировал уезжать из Петербурга.

Путин дал ответ о преемственности власти в России
Путин признался, что в сложный период распада СССР ему приходилось подрабатывать извозом. Фото: Кремлин.ру

Президент России Владимир Путин в 1990-е годы жил и работал в Санкт-Петербурге. Свою карьеру он начал с должности в Комитете по внешним связям ленинградской мэрии. Тогда ему приходилось подрабатывать, чтобы прокормить семью, и пробовать себя в разных сферах.

Тогда, после распада Советского Союза, всем приходилось непросто. Известные ученые, адмиралы, разведчики становились челночниками, грузчиками, «бомбилам».

И Путин не обошла стороной эта участь. Ему пришлось работать таксистом, чтобы добыть деньги для двоих детей.

«Приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но это тоже было», — рассказал Путин в программе «Вести в субботу» 11 декабря.

Он никогда не хотел переезжать из Петербурга и был готов заниматься чем угодно. Но когда его пригласили в столицу, он принял решение уехать, осознавая долг перед своей семьей.

Недавно российский лидер рассказал о предпочтениях в еде - любит русскую кухню и совсем не ест сладкого.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
деньгитаксистбомбиларазведчикВладимир Путин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Нормальная практика?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Признание Путина: В 1990-е год он подрабатывал частным извозом, чтобы прокормить семью
2:50:39 12/12/2021
Признание Путина: В 1990-е год он подрабатывал частным извозом, чтобы прокормить семью
Для любителей рока самые креативные открытки в Международный день Хеви-метал 12 декабря
2:45:31 12/12/2021
Для любителей рока самые креативные открытки в Международный день Хеви-метал 12 декабря
Из-за омикрон-штамма коронавируса сокращается срок ревакцинации: Это защитит от ковида
2:36:35 12/12/2021
Из-за омикрон-штамма коронавируса сокращается срок ревакцинации: Это защитит от ковида
О чем молиться мученику Парамону Вифинскому. Подборка сильнейших текстов
2:30:32 12/12/2021
О чем молиться мученику Парамону Вифинскому. Подборка сильнейших текстов
Сегодня сильная зеркальная дата: возможности 12.12.2021, о которых вы даже и не подозревали
2:15:13 12/12/2021
Сегодня сильная зеркальная дата: возможности 12.12.2021, о которых вы даже и не подозревали
Что никому нельзя отдавать и одалживать 12 декабря в день мученика Парамона Вифинского
2:00:34 12/12/2021
Что никому нельзя отдавать и одалживать 12 декабря в день мученика Парамона Вифинского
Как изменится жизнь россиян в 2022 году: В Госдуме рассказали о пенсиях и едином налоге для бизнеса
1:58:32 12/12/2021
Как изменится жизнь россиян в 2022 году: В Госдуме рассказали о пенсиях и едином налоге для бизнеса
12 декабря – День Конституции России: сколько раз меняли основной закон страны. Как прочитать полный новый текст Конституции Российской Федерации
1:45:17 12/12/2021
12 декабря – День Конституции России: сколько раз меняли основной закон страны. Как прочитать полный новый текст Конституции Российской Федерации
Грешно ли работать 12 декабря в день памяти Парамона Вифинского и с ним 370-ти мучеников?
1:30:34 12/12/2021
Грешно ли работать 12 декабря в день памяти Парамона Вифинского и с ним 370-ти мучеников?
Парамон Зимоуказатель: почему 12 декабря обязательно нужно взять в долг у соседей соль, хлеб, масло
1:00:56 12/12/2021
Парамон Зимоуказатель: почему 12 декабря обязательно нужно взять в долг у соседей соль, хлеб, масло