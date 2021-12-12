Признание Путина: В 1990-е год он подрабатывал частным извозом, чтобы прокормить семью

Президент России Владимир Путин в 1990-е годы жил и работал в Санкт-Петербурге. Свою карьеру он начал с должности в Комитете по внешним связям ленинградской мэрии. Тогда ему приходилось подрабатывать, чтобы прокормить семью, и пробовать себя в разных сферах.
Тогда, после распада Советского Союза, всем приходилось непросто. Известные ученые, адмиралы, разведчики становились челночниками, грузчиками, «бомбилам».
И Путин не обошла стороной эта участь. Ему пришлось работать таксистом, чтобы добыть деньги для двоих детей.
«Приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но это тоже было», — рассказал Путин в программе «Вести в субботу» 11 декабря.
Он никогда не хотел переезжать из Петербурга и был готов заниматься чем угодно. Но когда его пригласили в столицу, он принял решение уехать, осознавая долг перед своей семьей.
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