Как изменится жизнь россиян в 2022 году: В Госдуме рассказали о пенсиях и едином налоге для бизнеса

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, какие изменения ждут россиян в 2022 году. Они касаются налоговой системы, цифровизации и экологии.
"Ожидается множество законопроектов, улучшающих экологическую обстановку. Можно ждать изменений по налоговой системе, которые будут упрощать налоговые выплаты. В частности, мы ждем единого налога для бизнеса. Это очень удобно для самозанятых", — рассказала Бессараб Ura.ru.
По ее словам, в России предполагают активно развивать цифровизацию: с 2022 года внедрят беззаявительный порядок получения большинства социальных выплат.
"Это касается материнского капитала, некоторых пенсионных выплат. Например, социальная пенсия будет выплачиваться дистанционно, по электронному заявлению", — перечислила депутат.
Она считает, что это более удобно для людей при получении услуг.
Как подчеркнула Бессараб, в следующем году будут увеличены некоторые социальные выплаты.
Кроме того, к 2030 году в стране собираются добиться абсолютного цифрового равенства. По словам парламентария, это очень важно для дистанционного обучения в школах и вузах.