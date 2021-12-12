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Как изменится жизнь россиян в 2022 году: В Госдуме рассказали о пенсиях и едином налоге для бизнеса

1:58:3212/12/2021
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Как подчеркнула депутат Светлана Бессараб, в следующем году будут увеличены некоторые социальные выплаты и продолжится всеобщая цифровизация.

В Госдуме рассказали, какие изменения ждут россиян в новом году. Фото: Госдума

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, какие изменения ждут россиян в 2022 году. Они касаются налоговой системы, цифровизации и экологии.

"Ожидается множество законопроектов, улучшающих экологическую обстановку. Можно ждать изменений по налоговой системе, которые будут упрощать налоговые выплаты. В частности, мы ждем единого налога для бизнеса. Это очень удобно для самозанятых", — рассказала Бессараб Ura.ru.

По ее словам, в России предполагают активно развивать цифровизацию: с 2022 года внедрят беззаявительный порядок получения большинства социальных выплат.

"Это касается материнского капитала, некоторых пенсионных выплат. Например, социальная пенсия будет выплачиваться дистанционно, по электронному заявлению", — перечислила депутат.
Она считает, что это более удобно для людей при получении услуг.

Как подчеркнула Бессараб, в следующем году будут увеличены некоторые социальные выплаты.

Кроме того, к 2030 году в стране собираются добиться абсолютного цифрового равенства. По словам парламентария, это очень важно для дистанционного обучения в школах и вузах.

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социальная пенсиядистанционнобеззаявительный порядокизменится жизньВыплаты.Светлана Бессараб
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