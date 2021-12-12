Грешно ли работать 12 декабря в день памяти Парамона Вифинского и с ним 370-ти мучеников?

Память мученика Парамона Вифинского чтут православные христиане в храмах 12 декабря. Сегодня вспоминают события одиннадцатого века, произошедшие в период гонений на христиан императором Децием.
Однажды, 370 христиан попали под арест правителя восточных земель, который заставлял людей отказаться от христианской веры в Иисуса Христа. Однако ему не удавалось заставить людей отказаться от своей веры. Тогда он прибег жестоким пыткам. В этот момент мимом проходил местный житель по имени Парамон Вифинский, который громко осудил деяния стражи и правителя. Он сказал, что нельзя преследовать людей за их вероисповедание, а также заставлять принимать то, что христиане считают для себя неправильным, то есть обращать насильно людей в язычество.
Это открытое заявление разозлило жестокого палача, и он приказал схватить Парамона. Толпа бросилась на мученика и стала избивать, ему также отрезали язык за его слова. А затем казнили вместе с остальными 370 христианами.
Считается, что праздник Парамона энергетически плохой день. Чтобы защитить себя от нечисти, следует утром зажечь благовонную палочку, затем встать лицом к югу и нарисовать палочкой, которая горит, крест и круг.
Также в этот день существуют запреты, которые касаются одалживания. Нельзя давать в долг соль, веник и посуду. Считается, что так вы не испортите свою судьбу и не окажите негативное влияние на чужую.