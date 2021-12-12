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Тяжелое течение коронавируса может снизить мужскую фертильность

5:30:1212/11/2021
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В статье, недавно опубликованной в журнале Nature Reviews Urology, рассматривается, каким образом SARS-CoV-2 может воздействовать на клетки яичек и инфицировать их.

Репродуктивные органы восприимчивы к вирусной инфекции. Фото: Pixabay.com

Каждый день врачи и ученые узнают больше об острых и долгосрочных последствиях COVID-19 для здоровья организма. Новое исследование Университета Джорджии изучает потенциальное влияние вируса на мужскую фертильность.

В статье, недавно опубликованной в журнале Nature Reviews Urology, рассматривается, каким образом SARS-CoV-2 может воздействовать на клетки яичек и инфицировать их. Авторы также предоставляют экспериментальную основу для отслеживания того, как вирус может повлиять на функцию яичек и фертильность у пациентов с острым COVID-19, пишет medicalxpress.com.

«Мы знаем, что в тяжелых случаях яички плохо себя чувствуют во время COVID», - сказал ведущий автор Клейтон Эденфилд, доктор наук, изучающий экологические науки в Колледже общественного здравоохранения UGA. Иденфилд работал под руководством доцента Чарльза Исли, соавтора статьи.

Авторы проанализировали имеющиеся данные о взаимодействии SARS-CoV-2 с клетками организма, прошлые исследования воздействия других вирусов SARS-CoV на яички и отчеты пациентов, чтобы определить, как COVID может взаимодействовать с тканями и функциями яичек.

Репродуктивные органы восприимчивы к вирусной инфекции

С начала пандемии ученые определили, что SARS-CoV-2 может инфицировать несколько органов по всему телу через два основных белка: рецепторы ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2) и трансмембранную протеазу серин 2 (TMPRSS2). Эти белки действуют как дверь, через которую вирус может проникнуть в клетку.

Яички производят оба белка, что делает их восприимчивыми к вирусной инфекции и потенциальному повреждению клеток, утверждают авторы, и клинические отчеты подтверждают это.

«Были отчеты о вскрытии, которые показывают проникновение вируса в яичко, а также побочные эффекты вируса в яичках. Итак, это будут такие вещи, как воспаление и орхит, боль в яичках, а также нарушение барьер кровь-яички - и даже в некоторых случаях вирус действительно находится в эякуляте», - сказал Эденфилд.

Эденфилд говорит, что длительное повреждение основных органов, наблюдаемое у длительных пациентов с COVID, также может произойти в яичках, включая повреждение гемато-яичкового барьера, который работает как стена, защищающая от нежелательных вещей, таких как токсины окружающей среды, вирусы и собственные иммунные клетки организма.

«Если он будет поврежден этим иммунным ответом всего тела и вирус может взаимодействовать с гематоэнцефалическим барьером, вы увидите очень большое снижение фертильности», - сказал Эденфилд, что может выглядеть как уменьшение количества сперматозоидов или качество спермы.

Возможные последствия COVID для фертильности

Наихудший сценарий, Edenfield говорит, если вирус повреждает клетки зародышевой спермы органа, клетка, ответственная за создание новой спермы, что может иметь долгосрочные последствия на фертильности и даже может привести к врожденным дефектам.

«К счастью, большинство людей репродуктивного возраста достаточно защищены от тяжелых случаев, но в 1% пораженных вирусом вирус может нанести большой ущерб», - добавил он.

Эти результаты по мужской фертильности до сих пор не подтверждены, но авторы предложили основу экспериментальных подходов для направления будущих исследований.

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