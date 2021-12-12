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Размер материнского капитала в России на первенца превысит 500 тыс. рублей в 2022 году

4:11:5512/12/2021
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С учетом инфляции размер маткапитала в следующем году в случае рождения второго и последующих детей составит 665 009 рублей.

В Госдуме приняли в третьем чтении изменения по перерасчету маткапитала. Фото: ГД РФ

В Госдуме окончательно приняли порядок пересмотра размера материнского капитала, исходя из фактической инфляции. Ранее индексация проводилась исходя из показателей прогнозируемой инфляции.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что размер маткапитала должен меняться исходя из показателей, зафиксированных в реальном времени. Предложение изменить принятые ранее правила по пересмотру размера маткапитала прозвучало еще 12 октября от главы государства.

- Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством Российской Федерации, — говорится в тексте закона, принятого в третьем чтении.

Пересмотр размера оставшейся части суммы средств маткапитала будет производиться по той же системе, исходя из реальных показателей инфляции, сообщили в Госдуме РФ.

Материнский капитал в 2021 году составляет 483 881,83 рублей на первого ребенка и 639 431,83 рублей — на второго.

С учетом инфляции размер маткапитала в 2022 году после рождения или усыновления первого ребенка составит 503 237 рублей, а после рождения второго и последующих детей — 665 009 рублей, об этом ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова.

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