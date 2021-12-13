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Что будет с запретом на продажу алкоголя на Новый год 2021-2022 в России: когда последний день реализации?

11:00:1212/13/2021
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Правительство опубликовало закон о продаже алкоголя на новогодние праздники 2022.

Для построения планов на празднование Нового года, важно понимать, до какого числа будет продаваться алкоголь. Фото: Pixabay
Для построения планов на празднование Нового года, важно понимать, до какого числа будет продаваться алкоголь. Фото: Pixabay

В связи с новыми законопроектами, посвященными борьбе с алкоголизмом, с каждым годом создается все больше и больше запретов на продажу алкогольной продукции во время праздников. Раньше это касалось празднований выпускных, 9 мая и других общенациональных праздников. Сейчас это дошло до Нового года, и правительство Российской Федерации решило внести новые ограничения, связанные с алкогольной продукцией.

Так, депутат Государственной думы Султан Хамзаев, руководитель партии «Трезвая Россия» заявляет о том, что алкоголь негативно сказывается на обществе, потому что население спивается за новогодние каникулы. Многие не чувствуют грани, и это портит не только их собственную жизнь, но и жизни других россиян, которые находятся рядом с ними.

Именно в связи с этим, в грядущие новогодние каникулы будет запрещено покупать и продавать любые алкогольные напитки с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года, а также с 6 на 7 января. Даты выбраны с главными праздниками первой недели 2022 года: сам Новый год 1 января и Рождество Христово 7 января, один из главных православных праздников.

Тем не менее, этот закон принят не полностью, и 15 декабря 2021 года состоится очередное заседание в Госдуме Российской Федерации, на котором будет обсуждаться этот вопрос. Депутаты будут обсуждать возможное ослабление этого закона. Многие не согласны с Султаном Хамзаевым и его предложением, которое уже вступило в силу. Возможно, на это неделе решится, что в указанные даты будет разрешена продажа и покупка слабоалкогольных напитков. В первую очередь, это касается шампанского, которое является традиционным напитком на празднование каждого Нового года. Сейчас этот закон не действует, и запрет не распространяется на следующие новогодние праздники.

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запрет на алкогольизменения в законыновый год 2022
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