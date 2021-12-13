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Суд Бердска отказал в восстановлении на работе полицейского, уволенного после убийства мужем-тираном Марии Фомичевой

11:01:0012/13/2021,Анастасия Солодкова
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В иске сержант Юрий Денисов также требовал выплатить ему денежное довольствие за вынужденные прогулы и компенсацию морального вреда. Сейчас он является фигурантом дела о халатности. Ему грозит до 5 лет колонии.

Суд отклонил иск бывшего полицейского в полном объеме. Фото: "Курьер.Среда"

Бердский городской суд 13 декабря принял решение по иску бывшего полицейского, уволенного из отдела МВД по Бердску после убийства мужем-тираном Марии Фомичевой. 30-летний Юрий Денисов еще в июне 2021 года, сразу после увольнения, подал иск с требованием восстановить его на работе.

Кроме того, он просил признать незаконными результаты служебной проверки, по итогам которой и последовала отставка, а также приказ начальства об увольнении. Он также требовал взыскать денежное довольствие за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

Судья Ольга Зюкова в заседании, состоявшемся в понедельник, отказала в удовлетворении исковых требований Юрия Денисова в полном объеме, сообщили «Курьер.Среда» в суде.
Напомним, что сержант-дублер дежурной части отдела МВД по Бердску Денисов не признает себя виновным в халатности, причиной которой, по версии следствия, стала жестокая расправа над матерью двоих детей 29-летней Марией Фомичевой.

В ноябре в Бердском горсуде начался процесс над бывшим полицейским, которого обвиняют в халатности. По версии следствия, Денисов не направил наряд полиции в квартиру в Северном микрорайоне, где Александр Фомичев убивал свою жену. Его забрали в полицию после жалоб Марии, но отпустили после профилактической беседы. Придя домой из отдела МВД, Фомичев зарезал свою супругу. При этом соседи утром 29 марта 2021 года многократно звонили в полицию, сообщая о криках о помощи из квартиры Фомичевых.

Денисов, исполнявший обязанности помощника оперативного дежурного отдела МВД по Бердску (дублер помощника) Юрий Денисов уволен из правоохранительных органов после возбуждения уголовного дела. После трагедии руководство областного главка МВД привлекло к дисциплинарной ответственности начальников Денисова.

Юрию Денисову инкриминируют ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность». Статья относится к преступлениям средней тяжести, максимальное наказание по которой до пяти лет лишения свободы.

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искприказуволенденежное довольствиеМария ФомичеваЮрий Денисов
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