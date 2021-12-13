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Полный календарь православных праздников на 2022 год

12:00:3412/13/2021
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Российская православная церковь опубликовала полный календарь православных праздников 2022 года.

В православном календаре всегда имеется очень много праздников. Фото: Pixabay
В православном календаре всегда имеется очень много праздников. Фото: Pixabay

В христианском православии большое внимание уделяется важным для религии праздникам, и в календаре имеется широкий ряд праздников, которые должен знать каждый верующий. Российская православная церковь опубликовала полный календарь 2022 года, в котором содержатся все праздники грядущего года.

Что касается двунадесятых непереходящих праздников, то в 2022 году состоятся следующие праздники:
Рождество Христово пройдет 7 января;
Крещение Господне будет праздноваться 19 января;
Сретение Господне состоится 19 февраля;
Благовещение Пресвятой Богородицы пройдет 7 апреля;
Преображение Господне празднуется 19 августа;
Успение Пресвятой Богородицы отмечается 28 августа;
Рождество Пресвятой Богородицы будет 21 сентября;
Воздвижение Креста Господня состоится 27 сентября;
Введение во храм Пресвятой Богородицы пройдет 4 декабря.

Двунадесятые переходящие праздники:
Вход Господень в Иерусалим выпадает на 17 апреля;
Вознесение Господне в 2022 году отмечается 2 июня;
День Святой Троицы пройдет 12 июня.

Если говорить о Великих праздниках, то они состоятся в следующие даты:
Обрезание Господне состоится 14 января;
Рождество Иоанна Предтечи отпразднуется 7 июля;
Святых апостолов Петра и Павла будет отмечаться 12 июля;
Усекновение главы Иоанна Предтечи будет праздноваться 11 сентября;
Покров Пресвятой Богородицы выходит 14 октября.

Стоит отметить и даты постов, которые состоятся в 2022 году:
Великий пост пройдет в период с 7 марта по 23 апреля;
Петров (Апостольский) пост состоится 20 июня — 11 июля;
Успенский пост пройдет с 14 по 27 августа;
Рождественский пост начнется 28 ноября и продлится до 6 января 2023 года.

Церковные однодневные посты:
Крещенский сочельник состоится 18 января;
Усекновение главы Иоанна Предтечи пройдет 11 сентября;
Воздвижение Креста Господня выпадет на 27 сентября.

Стоит отметить, что помимо этого, каждые среда и пятница всего года считаются постными днями. Это можно сказать про все будние, кроме сплошных седмиц и Святок:
Святки пройдут 7—18 января;
Седмицы Мытаря и Фарисея продлятся в период 14—19 февраля;
Сырные седмицы пройдут в период с 28 февраля по 5 марта;
Пасхальные седмицы пройдут 25—30 апреля;
Троицкие седмицы будут отмечаться 13—18 июня.

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православиепраздникицерковный календарь на год
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