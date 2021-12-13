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К нападению на православную гимназию в Серпухове подрывник готовился три месяц: Сам сказал и потерял сознание

11:26:3312/13/2021
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Владислав Струженков успел рассказать о подготовке к взрыву. Ему оторвало ноги, еще 10 человек пострадали.

Нападение на гимназию готовилось долго. Фото: BAZA

Подготовка к нападению на православную гимназию проводилась на протяжении трех месяцев. Об этом стало известно от самого подрывника до того момента, пока он не потерял сознание.

Владислав Струженков потерял обе ноги во время взрыва, который он устроил на входе в православную гимназию. Ранее сообщалось, что проблемы с психикой у парня начались после того, как ему поставили диагноз — рак щитовидной железы. Это было 4 октября во время медосмотра в военкомате. После того, как ему удалили пораженный орган, начались проблемы — Струженков сильно поправился и впал в депрессию.

В настоящее время в квартире парня проводятся обыски — уже найдены элементы для создания самодельного взрывного устройства. Следователи подозревают, что среди учеников гимназии у подрывника был сообщник, который помогал изготавливать самодельную бомбу. 4 декабря Струженков приходил в гимназию и общался с ним, сообщает Mash.

В понедельник, 13 декабря в Серпухове произошел взрыв. На входе в православную гимназию Владислав Струженков взорвал самодельное устройство. Кроме самого подрывника, которому оторвало ноги, пострадали десять человек.

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гимназиянападениеВзрыв.Владислав Струженков
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