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Хранитель музея Бердска: В 50 лет мы можем ходить в коротких юбках!

13:30 21.10.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Ольга Луппова отвечает за сохранность 16 тысяч экспонатов. Она занимается аквааэробикой и мечтает побывать во Вьетнаме.

Хранитель музея Бердска: В 50 лет мы можем ходить в коротких юбках!
По мнению Ольги Лупповой, чтобы как можно больше людей приходили в музей, нужно использовать новые технологии
Сюжет: Профессионалы XXI века
Хранитель музея Бердска: В 50 лет мы можем ходить в коротких юбках!

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Героиня рубрики «Профессионалы XXI века» Ольга Луппова всегда хотела быть историком. После окончания педагогического института хотела пойти в школу, но в 90-е денег не платили, и она устроилась метеорологом в вертолетный полк. Когда часть перевели, устроилась в музей в 2013 году.

Домашняя утварь — находка и музейный экспонат

— Профессия говорит сама за себя. Главная моя обязанность — хранить экспонаты. Они старые, поэтому, чтобы они не разрушались, нужно обеспечивать нужный температурный режим и влажность, — рассказала Ольга Григорьевна.

Бумага, стекло, кости хранятся отдельно. Всего в бердском историко-художественном музее 16 тысяч экспонатов.

— Каждый старинный предмет прекрасен уже тем, что дожил до наших дней. Специфика музея в том, что город был перенесен и рожден, можно сказать, заново, поэтому проблемно с экспонатами. Люди, когда переезжали, все оставляли, надеясь на новую, светлую жизнь. Даже простые угольные утюги, которых в центральной России и Искитимском музее масса. Для нас домашняя утварь — находка и музейный экспонат, — призналась героиня.

Если в больших музеях есть реставраторы, в Бердске хранитель сама начищает и подготавливает вещи к выставкам.
— Есть определенные принципы, по которым формируются фонды. Экспонат должен быть информативным и вызывать эмоциональный отклик у посетителей, — поделилась специалист.
По мнению хранителя, чтобы как можно больше людей приходили в музей, нужно использовать новые технологии. В бердском историко-художественном музее готовится интерактивный проект «мультимедийный стол — листая книгу памяти».
— Миссия музея в том, что каждый горожанин может увидеть частичку старого города, погрузиться в историю, прикоснуться к предметам, которыми пользовались жители старого Бердска.

Икона, спасающая от смерти

В семье Лупповых хранится реликвия, сохранившая не только память о предках, но и жизнь. Прадед родился в Курганской области в 1887 году. Когда его призывали на Первую Мировую войну, мама благословила иконой Георгия Победоносца. Положив ее в карман, он даже предположить не мог, что в одном из боев останется жив благодаря святыне. До сих пор икона хранит след от пули. Его жена Елена своих сыновей благословляла этой иконой, отправляя на фронт. Все три сына вернулись живыми с Великой Отечественной войны.
— Если у вас хранится нечто ценное от бабушек или дедушек, храните, бережно избегая перепадов температурных. Заворачивайте не в пакеты, а в ткань, например, в холст, — советует музейный хранитель.

Ольге Лупповой 21 октября исполнится 50. Глядя на эту хрупкую женщину, не дашь больше 30. Бердчанка занимается аквааэробикой.
— Мое жизненное кредо: «Здесь и сейчас». В возрасте 50 лет многие уходят, и отчетливо понимаешь, что завтра может не наступить. Сейчас красиво, хорошо, здорово — это счастье, — рассуждает героиня.

Работа много значит, но главное предназначение женщины — в детях

У Лупповых двое детей, муж в прошлом военный, с которым она 29 лет в браке.
— Секрет семейного счастья: шаг назад и в сторону. Мужчина должен оставаться мужчиной. Жизнь стала быстрая. Как наши мамы все успевали? Стирали вручную, готовили не в мультиварке. На работу успевали ходить. Работа много значит, но главное предназначение женщины — в детях, – убеждена хранитель.
Ольга родилась в Бердске и, по ее мнению, он очень сильно изменился.

— Я помню время, когда закрывались все заводы — печальный период. Сейчас радует, знания строятся, дороги делаются, жизнь продолжается. Много спортивных сооружений, чтобы прогуляться по лесу, не нужно ехать далеко, — восхищается горожанка.
Хотела бы побывать во Вьетнаме. Попробовать экзотические фрукты, посмотреть, как люди живут. Она ценит каждый прожитый день.
— Прекрасно, когда видишь плоды своей работы. В музее открываются новые выставки, дети выросли. Я думала, что через пять лет уйду на пенсию, а оказывается до нее еще далеко. В армии, первый год бегут вверх, а потом вниз. Я думала, я уже бегу вниз, а получилось еще долго вверх. Теперь мы в 50 мы можем ходить в коротких юбках, потому что мы молодые. Но все-таки на пенсию лучше выходить как прежде, в 55 лет, — заключила Ольга Луппова.

Автор видео Елена Белоусова

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