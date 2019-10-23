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Накалывали на вилки сонных налимов на сваях моста мальчишки в Бердске

09:45 23.10.2019, Галина Панчева Фото: бердского музея
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Рыбная ловля была хорошим подспорьем в послевоенное голодное время. Большую часть улова разбирали соседи.

Накалывали на вилки сонных налимов на сваях моста мальчишки в Бердске
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Сюжет: Город, которого нет
Накалывали на вилки сонных налимов на сваях моста мальчишки в Бердске

Накалывали на вилки сонных налимов на сваях моста мальчишки в БердскеГород, которого нет: Историю затопленного Бердска напишите с «Курьер. Среда. Бердск»Ещё 22 новости

Драгоценными воспоминаниями о своем детстве, проведенном в старом Бердске, поделился с «Курьер. Среда. Бердск» 80-летний Владимир Мелехин.

Как и в многих других семьях, в семье Мелехиных в военное время поселился голод. Жили они на ул. Островского, недалеко от Шаринского моста. Недалеко находилось колхозное поле, где росла пшеница, рожь, просо, картофель. Туда и бегали мальчишки по весне, чтобы собрать оставшиеся после жатвы колоски или замороженную картошку.

В те годы в Бердске свирепствовала цинга. Дети спасались от нее тем, что собирали и ели розовые шишки от сосен женского рода, да еще лакомились предкорешком камыша — была такая у него сладкая часть в пару сантиметров.

После войны братья Мелехины, Валька и Володька, научились ловить налимов. Что значительно улучшило материальное положение семьи. Водились налимы рядом с мостом. И когда рыбины прилипали к сваям и засыпали, то мальчишки нанизывали их на вилки и складывали в ведро. За один раз удавалось поймать 5-8 налимов. Пока шли домой, улов разбирали соседи. Домой приносили по одной-две рыбины. Правда, соседи приносили матери мальчишек деньги за налимов. И та их тратила на необходимые нужды.

Однако рыбалка приносила и убыток — пока мальчишки приноровились ловить налимов, утопили в воде четыре вилки, за что получили нагоняй от матери. Тогда пошли на хитрость — вилку стали привязывать веревкой к руке.

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От редакции

Вы ловили налимов?

Гость, 23 октября 2019 09:54
А мы детьми с плотов острогами били щук на лесоперевалке (где теперь яхт-клуб). Они там постоянно стояли в тени связок плотов кругляка. А под мостом постоянно и в большом количестве был "верховой" окунь. Толпой выстраивался против течения у поверхности. Он отлично брал на блесёнку!
Аноним, 23 октября 2019 09:57
Налимов не стало после затопления Обским морем. Налим любит чистые медленно текущие речушки.
Аноним, 23 октября 2019 10:20
А что на этот раз никого в лагеря за колхозные зернышки не отправили?

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