Накалывали на вилки сонных налимов на сваях моста мальчишки в Бердске

Жители старого Бердска с ностальгией вспоминают о городе, ушедшем под воду

Драгоценными воспоминаниями о своем детстве, проведенном в старом Бердске, поделился с «Курьер. Среда. Бердск» 80-летний Владимир Мелехин.

Как и в многих других семьях, в семье Мелехиных в военное время поселился голод. Жили они на ул. Островского, недалеко от Шаринского моста. Недалеко находилось колхозное поле, где росла пшеница, рожь, просо, картофель. Туда и бегали мальчишки по весне, чтобы собрать оставшиеся после жатвы колоски или замороженную картошку.

В те годы в Бердске свирепствовала цинга. Дети спасались от нее тем, что собирали и ели розовые шишки от сосен женского рода, да еще лакомились предкорешком камыша — была такая у него сладкая часть в пару сантиметров.

После войны братья Мелехины, Валька и Володька, научились ловить налимов. Что значительно улучшило материальное положение семьи. Водились налимы рядом с мостом. И когда рыбины прилипали к сваям и засыпали, то мальчишки нанизывали их на вилки и складывали в ведро. За один раз удавалось поймать 5-8 налимов. Пока шли домой, улов разбирали соседи. Домой приносили по одной-две рыбины. Правда, соседи приносили матери мальчишек деньги за налимов. И та их тратила на необходимые нужды.

Однако рыбалка приносила и убыток — пока мальчишки приноровились ловить налимов, утопили в воде четыре вилки, за что получили нагоняй от матери. Тогда пошли на хитрость — вилку стали привязывать веревкой к руке.