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Все женщины — богини, а Баба-Яга — красивая и добрая женщина, уверяет керамист Мария Пономарева из Бердска

18:00 28.10.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Работы художника выставлены по всему миру. В арт-зале бердского историко-художественного музея открылась ее выставка «3-девятое царство»

Все женщины богини, а Баба Яга красивая и добрая женщина, уверяет керамист Мария Пономарева из Бердска

По мнению Марии Пономаревой, женщина — основа семьи. Если женщина в себе любовь держит, то семья сохранится
Сюжет: Профессионалы XXI века
Все женщины богини, а Баба Яга красивая и добрая женщина, уверяет керамист Мария Пономарева из Бердска

Все женщины — богини, а Баба-Яга — красивая и добрая женщина, уверяет керамист Мария Пономарева из БердскаХранитель музея Бердска: В 50 лет мы можем ходить в коротких юбках!Ещё 15 новостей

Героиня рубрики «Профессионалы XXI века» считает, что все женщины богини. Она и сама немного царица, живущая в мире сказки и добра. У нее даже Баба-Яга — красивая, добрая женщина. В арт-зале бердского историко-художественного музея открылась выставка «3-девятое царство», где мы и встретились. Порхая от гнома к ангелу, Мария села на стул и начала рассказ.
Родилась в Ленинск-Кузнецком. Художественную школу бросала три раза, но отучившись, пошла в художественное училище и стала керамистом. Работала в школе, но поняла, ее стихия — тишина и полное погружение в творчество.

Глина — живая!

20 лет Мария создает керамические скульптуры в своей мастерской.
— Почему керамика? Глина — живая! Прелесть в том, что я до конца не знаю, что у меня получится. Когда начинаешь лепить, все меняется. Бывает, какая-то деталь совершенно не хочет ложиться. А после обжига работа может стать совсем другой. Поэтому, с глиной работать интересней, чем просто рисовать на бумаге, — рассказала художница.
Материалы для керамики семья Понаморевых делают сами. Белую глину выкапывают в Ленинск-Кузнецком. Потом белую смешивают с красной.
Образы славянских богов пришли к художнице, когда она переехала в Бердск. До этого лепила сувениры.
— Мы переехали в 2001 году. Я живу на бердской косе и для меня это — место силы. Сначала я лепила деревья, потом пошли боги.
Каждая женщина должна быть богиней. Если девочек сразу воспитывать богинями, люди ей будут встречаться совсем другие, — призналась героиня.
Супруг оборудовал жене мастерскую. В ней есть мешалки, бочки. Доски. которые женщина пилит болгаркой.
Супруги Пономаревы 20 лет вместе. У них два сына.
Мы с мужем ругались, было всякое. С возрастом понимаешь, нужно концентрироваться не на отрицательных качествах человека, а видеть хорошее, тогда супруг станет хорошим, — убеждена Мария.

Баба Яга – красивая, добрая женщина

Долгое время бердская мастерица делала фигурки. Ее работы раскупаются по всему миру. На панно натолкнула ее заказчица, которая пожелала нечто масштабное. И она создала первое панно. Несколько работ представлено на выставке.
Эта выставка — путешествие по миру, где встречаются эльфы, богатыри. И Баба-Яга в исполнении Марии — симпотяшка.
— У нас неправильно воспринимается ее образ. Баба-Яга — это очень красивая женщина. В славянских мифах она была очень добрая, она не жарила детей в печке, как это рассказывается в наших сказках, наоборот. Собирала детей-сирот, воспитывала их. Давала им путевку в жизнь, — рассказала керамист.
Скоро Мария едет во Вьетнам. Для нее путешествие — это источник вдохновения. Благодаря путешествиям, жизнь наполняется новым опытом и знаниями, которые можно воплотить в своих работах и выставках.
— Я планирую выставляться ежегодно. Моя мечта, чтобы эта выставка плавно переехала в Томский музей славянской мифологии после Новосибирского художественного музея, где я буду выставляться на фестивале керамики, — высказалась Мария.

Выставка продлится до 20 ноября.

Автор видео Елена Белоусова

Все женщины богини, а Баба Яга красивая и добрая женщина, уверяет керамист Мария Пономарева из Бердска
Все женщины богини, а Баба Яга красивая и добрая женщина, уверяет керамист Мария Пономарева из Бердска
Все женщины богини, а Баба Яга красивая и добрая женщина, уверяет керамист Мария Пономарева из Бердска
Все женщины богини, а Баба Яга красивая и добрая женщина, уверяет керамист Мария Пономарева из Бердска
Все женщины богини, а Баба Яга красивая и добрая женщина, уверяет керамист Мария Пономарева из Бердска
Все женщины богини, а Баба Яга красивая и добрая женщина, уверяет керамист Мария Пономарева из Бердска
Все женщины богини, а Баба Яга красивая и добрая женщина, уверяет керамист Мария Пономарева из Бердска
Все женщины богини, а Баба Яга красивая и добрая женщина, уверяет керамист Мария Пономарева из Бердска
Все женщины богини, а Баба Яга красивая и добрая женщина, уверяет керамист Мария Пономарева из Бердска
Все женщины богини, а Баба Яга красивая и добрая женщина, уверяет керамист Мария Пономарева из Бердска
Все женщины богини, а Баба Яга красивая и добрая женщина, уверяет керамист Мария Пономарева из Бердска
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