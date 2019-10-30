«Сами нарушают»: из-за нового режима светофора одновременно заезжают и выезжают на трассу Р-256 с ул. Спортивная Бердска

Зеленый сигнала светофора горит на выезде вместе со стрелкой поворота на въезд в город. Машины в одно время выезжают на трассу и, по мнению бердчан, попадает в аварийную ситуацию. Продолжаем серию публикации «Бердску нужны дороги» о проблемах на улицах города.

На южном въезде часто бывают аварии в Бердске

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратились бердчане с просьбой срочно пересмотреть работу светофора на выезде на федеральную трассу с ул. Спортивная (левый поворот). Напомним, был открыт сбор вопросов по дорожным проблемам. Бердчане прислали 42 обращения.

— Горит зеленый свет с левым поворотом на Новосибирск и одновременно продолжает гореть левый поворот дополнительная стрелка зеленая с трассы на ул. Спортивная. Бейтесь на здоровье! — пишут жители.

На вопросы ответил вице-мэр по строительству и дорожному хозяйству Владимир Захаров. Он рассказал что этот вопрос администрацией города был направлен в «Сибуправтодор» (собственнику дороги). Они ответили, что с 28 июня 2019 года внесены изменения в режимы их работы светофоров. В частности на перекрестках улиц Вокзальная, Спортивная и Вокзальная, Максима Горького.

— Режим светофоров был изменен из-за увеличившегося потока транспорта на треть по ул. Вокзальная в сторону Новосибирска и потока поворачивающего влево на улицы Спортивная и Максима Горького. А так же на основании расчета размещающих зеленых фаз движения транспортных и пешеходных потоков, — сообщают специалисты.

Сотрудники «Сибуправтодора» напомнили, что соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации, а именно пункта 13.5 «При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений». Они признают, что на перекрестке ул. Вокзальная — ул. Спортивная, внесен режим разрешающий движение транспорта под дополнительную стрелку одновременно с красным основным сигналом на светофоре со стороны города Искитима, при этом разрешающий сигнал светофора включается для транспорта выезжающего с ул. Спортивная.

— Данные изменения внесли небольшую неясность для водительского состава который не соблюдает требования ПДД. Поэтому было сделано обращение в управление ГИБДД по Новосибирской области для усиления контроля за участниками дорожного движения на перекрестке ул. Вокзальная — ул. Спортивная, — уточнил «Сибуправтодор».

Ежедневно сотрудники «Сибуправтодор» анализируют аварийность и просматривают видеофайлы по этому перекрестку. Отслеживают конфликтные ситуации и улучшение пропускной способности. По мнению специалистов внесенные изменения в режим светофоров позволили исключить многокилометровые заторные ситуации по ул. Вокзальная в часы пик на четырех перекрестках улиц Федеральной автомобильной дороги Р- 256 «Чуйский тракт» : Вокзальная — Первомайская, Вокзальная — Максима Горького, Вокзальная — Спортивная, Вокзальная — Химзаводская. Так как с этими режимами было увеличено время разрешающего сигнала по ул. Вокзальная, и перераспределены транспортные потоки с левыми поворотами в жилую и промышленную часть города Бердска.

В целях дополнительной информации 22 августа этого года на ул. Спортивной установлены информационные щиты, предупреждающие о смене режима работы светофора и правилах проезда перекрестка.