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«Сами нарушают»: из-за нового режима светофора одновременно заезжают и выезжают на трассу Р-256 с ул. Спортивная Бердска

14:30 30.10.2019, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Зеленый сигнала светофора горит на выезде вместе со стрелкой поворота на въезд в город. Машины в одно время выезжают на трассу и, по мнению бердчан, попадает в аварийную ситуацию. Продолжаем серию публикации «Бердску нужны дороги» о проблемах на улицах города.

«Сами нарушают»: из за нового режима светофора одновременно заезжают и выезжают на трассу Р 256 с ул. Спортивная Бердска
На южном въезде часто бывают аварии в Бердске
Сюжет: Бердску нужны дороги
«Сами нарушают»: из за нового режима светофора одновременно заезжают и выезжают на трассу Р 256 с ул. Спортивная Бердска

«Сами нарушают»: из-за нового режима светофора одновременно заезжают и выезжают на трассу Р-256 с ул. Спортивная БердскаКолодец вам под колесо: Цепочка колодцев с перепадами уровня асфальта заставляет выезжать на встречу по дороге на водозабор в БердскеЕщё 3 новости

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратились бердчане с просьбой срочно пересмотреть работу светофора на выезде на федеральную трассу с ул. Спортивная (левый поворот). Напомним, был открыт сбор вопросов по дорожным проблемам. Бердчане прислали 42 обращения.

— Горит зеленый свет с левым поворотом на Новосибирск и одновременно продолжает гореть левый поворот дополнительная стрелка зеленая с трассы на ул. Спортивная. Бейтесь на здоровье! — пишут жители.

На вопросы ответил вице-мэр по строительству и дорожному хозяйству Владимир Захаров. Он рассказал что этот вопрос администрацией города был направлен в «Сибуправтодор» (собственнику дороги). Они ответили, что с 28 июня 2019 года внесены изменения в режимы их работы светофоров. В частности на перекрестках улиц Вокзальная, Спортивная и Вокзальная, Максима Горького.

— Режим светофоров был изменен из-за увеличившегося потока транспорта на треть по ул. Вокзальная в сторону Новосибирска и потока поворачивающего влево на улицы Спортивная и Максима Горького. А так же на основании расчета размещающих зеленых фаз движения транспортных и пешеходных потоков, — сообщают специалисты.

Сотрудники «Сибуправтодора» напомнили, что соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации, а именно пункта 13.5 «При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений». Они признают, что на перекрестке ул. Вокзальная — ул. Спортивная, внесен режим разрешающий движение транспорта под дополнительную стрелку одновременно с красным основным сигналом на светофоре со стороны города Искитима, при этом разрешающий сигнал светофора включается для транспорта выезжающего с ул. Спортивная.

— Данные изменения внесли небольшую неясность для водительского состава который не соблюдает требования ПДД. Поэтому было сделано обращение в управление ГИБДД по Новосибирской области для усиления контроля за участниками дорожного движения на перекрестке ул. Вокзальная — ул. Спортивная, — уточнил «Сибуправтодор».

Ежедневно сотрудники «Сибуправтодор» анализируют аварийность и просматривают видеофайлы по этому перекрестку. Отслеживают конфликтные ситуации и улучшение пропускной способности. По мнению специалистов внесенные изменения в режим светофоров позволили исключить многокилометровые заторные ситуации по ул. Вокзальная в часы пик на четырех перекрестках улиц Федеральной автомобильной дороги Р- 256 «Чуйский тракт» : Вокзальная — Первомайская, Вокзальная — Максима Горького, Вокзальная — Спортивная, Вокзальная — Химзаводская. Так как с этими режимами было увеличено время разрешающего сигнала по ул. Вокзальная, и перераспределены транспортные потоки с левыми поворотами в жилую и промышленную часть города Бердска.

В целях дополнительной информации 22 августа этого года на ул. Спортивной установлены информационные щиты, предупреждающие о смене режима работы светофора и правилах проезда перекрестка.

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От редакции

Есть проблемы с выездом на трассу?

АнтиЯ, 30 октября 2019 14:52
Никаких проблем, что касается Спортивной, то реально проблема в невнимательности граждан поворачивающих с Вокзальной.
Аноним, 30 октября 2019 15:16
Проблема в том что со стороны ул.Вокзальной не видно какой сигнал светофора горит водителям ул.Спортивной. Был бы дубль,"ситуаций" бы меньше было...
АнтиЯ, 30 октября 2019 15:24
А Плакат для кого? Где по русски написано -Уступи дорогу!!!!
Аноним, 30 октября 2019 15:28
А какая вам разница чего там у кого гоит то?
Вы на свой смотрите и проблем не будет!
- горит красный со стрелкой - пропускаете всех!
- горит зеленый и стрелка одновременно - все равно смотрите чтобы встречки не было!
Влад, 30 октября 2019 15:36
А поворачивая по стрелке на право, на химзавод вы наверное и встречный поток тоже поворачивающий на химзавод не пропускаете? Там же не видно что им там горит...
Аноним, 30 октября 2019 15:26
"Данные изменения внесли небольшую неясность для водительского состава который не соблюдает требования ПДД"
Забрать права у всех, кому не понятно как там ездить и отправит на пересдачу!

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